La reine Elizabeth II, souffrante, manque un événement

LONDRES | La reine Elizabeth II était souffrante jeudi, ce qui l’a empêchée d’assister à un événement officiel prévu de longue date, a annoncé le palais de Buckingham dans un communiqué.

La souveraine britannique, âgée de 92 ans, devait assister à un service religieux à la cathédrale Saint Paul pour le 200e anniversaire de l’Ordre de Saint Michel et Saint George.

«La reine ne se sent pas bien aujourd’hui et a décidé de ne pas assister» à cette cérémonie, a indiqué le palais, ajoutant qu’elle serait remplacée par le duc de Kent.

Elizabeth II ne manque que très rarement des événements officiels, la dernière fois remontant à la fin de l’année 2016 lorsqu’un gros rhume l’avait tenue éloignée de la messe de Noël.

La reine honore chaque année des centaines d’engagements, mais elle a décidé de lever le pied, abandonnant le patronage d’organisations de bienfaisance au profit de son fils le prince Charles et ses petits-enfants William et Harry qui la secondent de plus en plus dans ses fonctions de représentation. Son époux, le prince Philip, 97 ans, a lui décidé de prendre sa retraite l’été dernier.

Au printemps, Elizabeth II a subi avec succès une opération de la cataracte.