La vente de la station de ski Val Neigette avorte

RIMSOUKI | La station de ski Val-Neigette de Rimouski ne sera pas vendue. Pas pour l'instant du moins. L'offre d'un groupe d'investisseurs a été rejetée par le propriétaire de Val-Neigette.

Cette offre a été déposée au début du mois par trois investisseurs de Rimouski et un de Montréal. Elle tenait jusqu'au 30 juin, soit samedi.

Les investisseurs soutenaient que leur offre était plus qu'acceptable, qu'elle était substantielle et réfléchie et surtout qu'elle devait assurer l'avenir de la station de ski.

Selon nos informations, les discussions se sont poursuivies jusqu'à ces derniers jours avec le propriétaire de Val-Neigette, Mathieu Dufour. Ce dernier a toutefois finalement choisi de rejeter cette offre d'achat, la seule sur la table depuis qu'il a annoncé sa décision de mettre fin aux activités de Val-Neigette.

Les quatre investisseurs ont choisi de ne pas commenter l'achoppement de la transaction, mais le maire de Rimouski, Marc Parent, l'a fait en fin d'après-midi, jeudi.

«C'est une situation déplorable, a-t-il dit. C'est une belle infrastructure. Il y a avait des experts qui étaient intéressés à redonner vie à cette station-là. On a toujours espoir que peut-être, à la dernière minute, il y aura un réalignement des étoiles et qu'on pourra maintenir en vie la station.»

Il faut rappeler que la station de ski a été confrontée à d'énormes difficultés financières au cours des trois dernières années. De nombreux créanciers ont entrepris des recours légaux afin de retrouver l'argent qui leur était dû.

Il nous a été impossible de rejoindre Mathieu Dufour, mais au cours des dernières semaines, ce dernier a laissé entendre sur Facebook notamment son intention de démanteler la remontée mécanique et de là vendre.

À moins d'un revirement inattendu, il semble bien que cette fois, on va tourner la page sur près de 60 ans de ski à Rimouski.