Lafarge inculpé de complicité de crimes contre l’humanité

Le cimentier LafargeHolcim, dont le Québécois Paul Desmarais Jr. est administrateur et actionnaire, a été inculpé jeudi de complicité de crimes contre l’humanité pour avoir financé le groupe terroriste État islamique en Syrie, une accusation rarissime et extrêmement grave.

Les procureurs de l’État français estiment avoir réuni à la suite d’une enquête de longue haleine des « indices graves et concordants » contre le cimentier français, qui possède notamment d’importantes installations à Saint-Constant, sur la Rive-Sud de Montréal.

Selon les résultats de l’enquête, Lafarge aurait versé plus de 15 millions $ US entre 2011 et 2014 à différents groupes terroristes, dont l’État islamique, pour pouvoir continuer d’opérer une cimenterie flambant neuve dans le nord de la Syrie pendant la guerre civile.