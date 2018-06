Lance McCullers fils se montre avare

L’artilleur Lance McCullers fils a excellé pendant sept manches, jeudi, à St. Petersburg, menant les Astros de Houston vers un gain de 1-0 contre les Rays de Tampa Bay.

McCullers fils (9-3), qui n’a pas perdu depuis le 26 mai, a limité l’adversaire à trois coups sûrs et deux buts sur balles, en plus d’éventer sept rivaux. Chris Devenski et Hector Rondon ont effectué le travail au monticule, le second des deux hommes réalisant son cinquième sauvetage de l’année.

Jake Marisnick a cogné deux coups sûrs, incluant un circuit en solo à la cinquième reprise. La formation texane a savouré un troisième triomphe consécutif.

Chez les favoris locaux, le joueur d’arrêt-court Willy Adames a frappé deux fois en lieu sûr, récoltant notamment un double. Après que la recrue Ryne Stanek eut obtenu cinq retraits, le gaucher Ryan Yarbrough (7-4) s’est amené en relève et a alloué un point en six manches et un tiers.