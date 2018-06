L’argent coule à flots à Québec

Plus il y a de gens qui travaillent, plus les recettes de l’impôt sur le revenu des particuliers augmentent. Plus l’économie tourne rondement, plus les bénéfices des sociétés grimpent, et plus elles paient de l’impôt. Quand les gens disposent de revenus supplémentaires, ils dépensent davantage... et conséquemment, ils paient plus de taxes à la consommation.