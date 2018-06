Le Canada se joint à une police mondiale anti-paradis fiscaux

OTTAWA | Le Canada l’allie à l’Australie, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et les États-Unis, pour créer une sorte de police mondiale anti-paradis fiscaux.

Cette alliance doit permettre d’échanger de l’information dans le but éventuel de mener des enquêtes conjointes.

De hauts fonctionnaires responsables des autorités fiscales de ces pays en ont fait l’annonce jeudi à Montréal, où ils sont réunis à l'occasion d'une toute première réunion.

«Nous avons élaboré des plans pour poursuivre sans relâche les cybercriminels et ceux les qui rendent possibles les crimes fiscaux internationaux», comme des cabinets d’avocats situés dans des paradis fiscaux, souligne-t-on dans une déclaration écrite.

Le gouvernement fédéral a révélé jeudi qu’il échappe chaque année jusqu’à 3 milliards $ en impôt impayé à cause de riches Canadiens qui cachent des revenus dans des paradis fiscaux.

À cela s’ajoutent plus de 5 milliards $ en taxes à la consommation impayées à cause de transactions au noir, en plus de quelque 8,7 milliards en impôt impayé par des contribuables, ici au Canada.

Ottawa doit rendre publique une estimation de l’impôt que lui cachent les PME et les grandes entreprises l’an prochain, ce qui devrait faire grimper considérablement le montant d’impôt qui lui échappe.