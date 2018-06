Le projet immobilier Victoria sur le parc commence à se dévoiler

MONTRÉAL – Les premières images du projet immobilier Victoria sur le parc, qui sera situé juste à côté de la Tour de la Bourse et du square Victoria, dans le Quartier international de Montréal, commencent à circuler.

Le gratte-ciel de 56 étages, situé au 700, rue Saint-Jacques, est appelé à devenir le plus haut immeuble résidentiel de la métropole avec ses 200 mètres se terminant en triangle.

La nouvelle tour pourrait aussi être, à terme, la troisième plus imposante structure de la ville, après le 1250 René-Lévesque et le 1000 de la Gauchetière, dépassant même la Tour de la Bourse.

Le terrain sur lequel sera construit le projet a été acheté pour 100 millions $ en début d’année par le développeur Broccolini, à qui l’on doit notamment la tour L’Avenue, voisine du Centre Bell.

Victoria sur le parc comprendra 400 condos et nécessitera des investissements globaux de 300 millions $, a indiqué jeudi à l’Agence QMI une source proche du dossier.

On retrouvera par ailleurs 300 000 pieds carrés d’espace commerciaux et de bureaux dans le basilaire de la tour et un parc sera aménagé entre le gratte-ciel et le futur siège social de la Banque Nationale.

La date de livraison n’est pas connue ni le moment prévu pour la première pelletée de terre. Le projet sera toutefois lancé officiellement cet automne.

Sur le web, notamment sur des sites spécialisés comme MTLurb et SkyscraperPage.com, on peut voir plusieurs perspectives du projet qui ne sont pas nécessairement définitives.

Autre projet

Soulignons que Broccolini entreprendra la semaine prochaine la construction d’un autre projet immobilier, le 628 Saint-Jacques, qui, avec ses 35 étages, sera situé entre Victoria sur le parc et le siège social de Québecor.