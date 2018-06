Le vin de la semaine: Villa Antinori blanc

Villa Antinori blanc 2016, Marchesi Antinori, Toscane, Italie

Prix : 17,80 $

Code SAQ : 12392574

Alcool : 12 %

Sucre : 4,4 g/l

Note : *** $$

Belle surprise pour commencer l’été que ce blanc de Toscane élaboré par nulle autre que la grande maison Antinori. Ne faisant rien à moitié et reconnue pour la qualité constante de ses vins, elle nous livre un vin tout en nuance et en saveurs. Le trebbiano apporte les parfums de fruits jaunes et d’herbes, alors que le malvoisie fait ressortir des notes fines d’épices. C’est ample tout en restant fringant. Belle persistance en finale avec une sensation d’amertume. Le tout paraît bien sec. À boire bien frais pour contrer la canicule ou pour accompagner les salades estivales, les poissons et autres fruits de mer.