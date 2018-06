Les coups de cœur de... Lucie Vondráčková

En République tchèque, Lucie Vondráčková est une véritable superstar. L’actrice et chanteuse est aussi la femme du joueur de hockey Tomas Plekanec, ancien joueur du Canadien, pour qui elle a déménagé à Montréal en 2010. En novembre prochain, elle sera la vedette de la comédie romantique anglophone The Perfect kiss, tournée entièrement dans la métropole. Voici les adresses préférées de la vedette tchèque, à Montréal.

Restaurant favori ? Photo courtoisie, instagram @mandysalads

C’est définitivement les restaurants Mandy’s. Je ne peux pas vivre sans leurs salades ! Il y a beaucoup d’options végétariennes. Les saveurs sont différentes et très surprenantes. J’adore ça ! Je m’y rends presque chaque jour. Je marche même pour aller me chercher une salade. En fait, je marche de chez moi, à L’Île-des-Sœurs, jusqu’à la rue Crescent. C’est vraiment, vraiment bon ! Aussi, j’aime les différents cafés qui servent des smoothies ou des jus frais. Je ne pourrais pas vous dire spécifiquement où, mais je raffole de jus frais.

L’activité préférée ? Photo Fotolia

Je marche beaucoup. Et après la naissance de mon premier fils, mon mari m’a fait cadeau d’un tapis roulant pour la marche et la course. C’était très utile durant les journées froides, en hiver. En fait, je le fais chaque jour. Je nage aussi beaucoup et je me promène à L’Île-des-Sœurs, où j’habite, parce qu’il y a beaucoup de chemins pour la randonnée. J’aime aussi beaucoup lire, parce que c’est bien pour apprendre et améliorer les langues étrangères. Je parle cinq langues, dont le français, l’anglais, l’espagnol, le tchèque et l’allemand. Ce n’est pas beaucoup, car ma grand-mère parlait couramment douze langues étrangères. C’est courant dans la famille !

L’adresse secrète à découvrir ?

J’ai découvert, il y a seulement un an, ici à L’Île-des-Sœurs, un chemin qui contourne l’île. Mon fils et moi l’avons surnommé « le chemin secret ». On peut y faire du vélo, de la marche et même des pique-niques. Lorsque je veux réfléchir, créer, relaxer ou méditer, c’est là où je vais. J’ai tellement aimé l’endroit que j’ai demandé à ma réalisatrice du film de tourner une scène là-bas ! Je suis tellement fière parce que c’est une de mes découvertes ! Je dois aussi nommer un refuge d’animaux très secret à LaSalle. J’y ai adopté deux chats. À mon anniversaire, mon mari me demande ce que je veux et je lui dis toujours de donner un don à ce refuge qui prend soin des animaux et qui ne les tue jamais. J’adore cet endroit. Le personnel est si dévoué.

L’événement culturel le plus couru ? Photo d'archives, Agence QMI

Je suis allée au Festival de jazz, l’an dernier. Il y avait un ciné-concert mettant en vedette le film musical La La Land. C’était incroyable ! Il y avait déjà beaucoup de gens qui aimaient déjà ce film et c’était chouette de voir qu’ils connaissaient les chansons et qu’ils chantaient en même temps que l’orchestre. C’était vraiment le summum. Aussi, je suis une fanatique de hockey. Lorsqu’on va voir le hockey en Europe, c’est tellement différent, car le hockey ici est un événement pour toute la famille, tandis qu’en République tchèque, c’est seulement pour les hommes. En outre, ici au Centre Bell, ça sent bon comparativement à là-bas ! Les joueurs sont considérés comme des rock stars ici !

Que possède Montréal que les autres villes n’ont pas ?