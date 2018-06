Les neuf vies de Nancy la chocolatière

Les mots « passionnée » et « innovatrice » décrivent bien la chocolatière Nancy Samson, qui roule sa « cabosse » dans le domaine depuis plus de 30 ans. La Trifluvienne a toutefois longuement hésité au moment de faire son choix de carrière.

« Un jour, un gars à l’école m’a dit : “Voyons, Nancy­­­, il y a sûrement un métier pour toi sur terre”. C’est vrai. J’ai été suivre mon cours de cuisine et ensuite j’ai fait pâtisserie. J’ai eu beaucoup de renforcement positif de la part de mes enseignants et ç’a été pour moi très déterminant. J’ai choisi la chocolaterie à cause de la complexité. Le chocolat, c’est mystérieux », révèle Nancy Samson­­­, qui est également professeure de pâtisserie à Trois-Rivières.

L’idée de créer sa chocolaterie a germé lorsqu’elle a décidé d’emprunter à son propriétaire de l’époque un petit coin dans le sous-sol de l’immeuble où elle habitait.

Quelques années plus tard, elle a décidé d’acheter l’immeuble... chat du proprio inclus. Comme elle est une grande amoureuse des félins, il n’est pas surprenant de voir un chat dans son image de marque.

Elle conçoit une vaste gamme de produits, dont des petits chocolats farcis d’une ganache onctueuse. Citron vert, noisette et vinaigre balsamique sont quelques-unes des saveurs qu’elle a développées au fil des dernières années.

Les chocolats ont des formes et des couleurs qui savent titiller papilles et pupilles. Ses moulages sont surprenants et audacieux.

Elle a notamment créé un sein en chocolat (devenu aujourd’hui un buste féminin) au profit de la recherche sur le cancer du sein et une boule de Noël au profit de la lutte contre la pauvreté.

Il ne faut pas manquer non plus ses nouvelles tartinades et ses glaces artisanales.

Une bâtisse bien choisie

La chocolaterie est maintenant installée dans une ancienne banque centenaire de Trois-Rivières.

« J’ai mis dix ans avant d’ouvrir ma chocolaterie au public. Je voulais prendre mon temps, c’était un passage obligé. J’avais des objectifs bien précis. Je voulais une bâtisse centenaire, des planchers en terrazzo et je voulais y habiter en même temps », raconte la chocolatière.

« Quand je suis entrée ici, j’ai tout trouvé. L’an dernier, j’ai eu la chance de rencontrer la propriétaire de la bâtisse, qui l’a achetée après la fermeture de la banque. La dame, qui a plus de quatre-vingts ans, était elle aussi une amoureuse des chats. Elle avait un siamois, tout comme Truffe, mon chat actuel et, de plus, il s’appelait Samson », ajoute-t-elle.

Un restaurant envisagé

Qu’en est-il de l’avenir ? « J’ai reçu des offres pour des franchises. Je suis ouverte à l’idée. Aussi, j’ai bien sûr mon côté sucré que tout le monde connaît, mais mon côté salé est important aussi. C’est certain qu’il va y avoir un Samson salé éventuellement. Un resto simple. Le concept est déjà trouvé. Il y a de beaux projets qui s’en viennent », conclut celle qui est, depuis peu, ambassadrice culinaire de l’érable.

Elle est également la première femme en Amérique du Nord qui a possédé le titre d’ambassadrice au sein de la Maison de chocolat Cacao Barry.

Avec le cumul de toutes ces réalisations et projets, si un chat a neuf vies, on peut en dire autant pour Nancy Samson !

♦ Chocolats Samson est située au 1066, rue Champflour à Trois-Rivières.