Lire entre les lignes d'une offre d'emploi - Vie au travail

Steve Proulx - 37e AVENUE

« Recherchons employé flexible », « 1 à 3 ans d'expérience » : ces exigences des offres d'emploi ont une signification particulière selon l'entreprise en mode embauche. Quelques clés de lecture qui permettront de décoder n'importe quelle offre d'emploi, de la PME à la multinationale.

La taille de l'organisation

La taille de l'organisation est un facteur-clé dont un candidat en recherche d'emploi doit tenir compte lorsqu'il analyse un poste. Plus l'entreprise compte d'employés, plus le descriptif de poste sera précis et en lien avec la grille d'entrevue, selon François Matte, directeur recherche de cadres et transition de carrière chez Groupe Perspective. « Pour les grosses entreprises, chaque mot est pesé », affirme-t-il.

Du côté des PME, les descriptions de poste peuvent être rédigées avec moins de professionnalisme. Lorsqu'elles sont bien faites, cependant, elles peuvent être presque « chirurgicales ». L'entreprise vise à combler un seul poste habituellement. « On est dans une dynamique de sur-mesure », dit François Matte.

La grosseur de l'organisation influencera aussi la flexibilité dont elle dispose par rapport aux critères de sélection d'un candidat.

Le système de gestion des CV

Les grandes entreprises et les firmes de recrutement utilisent des systèmes de gestion de CV comme Talento. Ceux-ci accordent un pointage à chaque candidature selon des critères prédéfinis par l'employeur, comme les études et le nombre d'années d'expérience. Un candidat auquel il manque une compétence jugée importante sera moins bien noté. Le recruteur analysera seulement le meilleur 10 % des CV. Les candidatures jugées moyennes ne seront considérées que si les mieux notées ne sont pas satisfaisantes ou trop peu nombreuses.

Ce type de système est facile à repérer, puisqu'il s'agit d'une plateforme web où le CV est téléversé avec quelques questions. Si le CV doit être envoyé directement à une adresse courriel, le candidat a plus de chances de se faire valoir par ses autres points forts s'il lui manque un atout important !

Le nombre d'années d'expérience

« Recherchons 1 à 3 années d'expérience » veut parfois dire qu'une entreprise serait prête à embaucher un finissant universitaire prometteur, selon François

Matte. Si le nombre d'années d'expérience précisé est assez bas, c'est que l'employeur sait qu'il devra investir pour développer les compétences de son nouvel employé.

Il sera également plus ouvert à embaucher un novice s’il compense par la pertinence de son expérience et d'autres atouts, selon Marie-Claude Labranche, fondatrice de Talento Solutions de recrutement. Et à partir de trois ans d'expérience dans le même domaine, un candidat devrait foncer pour des postes plus seniors, selon elle.

Le salaire

Le nombre d'années est également en lien avec la formation et le salaire, tout particulièrement dans les grosses organisations, notamment gouvernementales et paragouvernementales, qui possèdent une échelle salariale, selon François Matte. Il va de soi qu'un poste demandant peu d'années d'expérience rime avec responsabilités moindres et salaire de junior. Un salaire affiché est habituellement peu flexible.

Les compétences

L'ordre dans lequel sont affichées les compétences est garant de leur importance: les deux ou trois premières sont des incontournables sans lesquelles le CV ne sera pas considéré. Les compétences personnelles comme le leadership et le travail d'équipe ont beau être citées tôt, elles demeurent subjectives et ne seront réellement évaluées qu'en entrevue, selon Marie-Claude Labranche. « Les atouts, comme les bonus ou les compétences personnelles, sont ce qui permettra au candidat de se démarquer des autres », dit-elle.

Enfin, le vocabulaire utilisé permet de distinguer les incontournables des bonus. Les mots « exigé », « nécessaire » et « requis » soulignent l'importance de la compétence davantage qu'« idéal » ou « souhaité ».