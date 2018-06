LPGA : Brooke M. Henderson et Maude-Aimée LeBlanc en très bonne position

L’Ontarienne Brooke M. Henderson et la Québécoise Maude-Aimée LeBlanc ont signé respectivement des cartes de 67 et 68, soit cinq et quatre coups sous la normale, jeudi, lors de la première ronde du Championnat KPMG du circuit de la LPGA, à Kildeer, en Illinois.

Grâce à sept oiselets à ses 10 derniers trous, Henderson partage la deuxième place avec trois golfeuses, dont l'Américaine Jessica Korda. Le quatuor accuse un coup de retard sur la meneuse, la Sud-Coréenne Sung Hyun Park (66).

Pour sa part, LeBlanc a totalisé six oiselets et deux bogueys. Elle occupe le sixième rang ex aequo avec trois concurrentes.

La Canadienne Alena Sharp est tout juste derrière la Sherbrookoise, puisqu’elle a réalisé une première ronde de 69 (-3).

Anne-Catherine Tanguay a connu une journée particulièrement difficile avec une ronde de 76 (+4). La joueuse de Québec a notamment commis trois bogueys et deux doubles bogueys au cours de son 18 trous.

Pour sa part, Brittany Marchand a joué 71 (-1) et pointe au 32e rang avec plusieurs autres golfeuses.