Meghan Markle doit renoncer à son repas préféré maintenant qu'elle fait partie de la famille royale

On s’imagine bien que devenir membre de la famille royale entraîne son lot d’interdictions et celles-ci se retrouvent même dans l’assiette des résidents de Kensington Palace.

En effet, depuis que Meghan Markle est devenue la duchesse de Sussex, elle doit même se passer de son repas préféré : du poulet adobo. C’est que la royauté doit obéir à un ordre strict concernant l’ail, un élément bien présent dans la fameuse recette des Philippines.

Selon le Daily Mail, la reine a bani cet ingrédient de tous les banquets et repas pris en public, puisqu’elle déteste l’ail. C’est aussi une façon d’éviter d’avoir mauvaise haleine! Plus question de se bourrer dans les crudités et le tzatziki lors d’événements officiels!

Meghan peut toutefois manger sa recette préférée (qu'elle aime préparer à la mijoteuse) dans le confort de son intimité. Fiou.

L’ail n’est pas le seul aliment proscrit par la royauté : aucun fruits de mer ne peut être consommé par ses membres, puisqu’ils sont souvent à l’origine d’empoisonnements alimentaires.

Dure, dure la vie de duchesse !