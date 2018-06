Moins dépendre de Nacho

De façon générale, les dépendances sont rarement perçues comme étant positives. Et l’Impact en a une à Ignacio Piatti qu’il doit contrôler s’il veut générer plus d’attaques.

Le Bleu-blanc-noir est en effet trop dépendant de son chef d’orchestre argentin pour initier les phases d’attaque.

Auteur de seulement 20 buts en 17 matchs, le XI montréalais doit dire merci à Piatti, qui a participé à 14 de ces buts, lui qui a marqué 8 fois en plus d’ajouter 6 passes décisives.

Pour Rémi Garde, il va de soi que son génie offensif de 33 ans est au cœur des débats.

« Évidemment, il serait stupide de penser que l’équipe sans Nacho serait la même aujourd’hui. »

Trop peu

Il n’en demeure pas moins que l’attaque montréalaise passe trop peu par les coéquipiers de Piatti.

Prenons donc les deux derniers matchs de l’équipe contre Orlando en guise d’échantillon.

Lors de ces deux rencontres, l’Impact a inscrit un total de cinq buts. Nacho en a inscrit trois alors que les deux autres ont résulté de buts contre son camp de la part des joueurs d’Orlando.

Il faut remonter au 2 juin pour voir un autre joueur que Piatti marquer. Jeisson Vargas avait alors été l’unique marqueur dans une victoire de 1 à 0 contre le Dynamo de Houston.

Si on regarde plus loin, il faut retourner au 5 mai pour trouver une rencontre où il y a eu un autre buteur que Piatti. Et encore, celui-ci avait récolté un but et trois passes dans une victoire de 4 à 2 sur le Revolution de la Nouvelle-Angleterre.

Collectif

Rémi Garde met beaucoup l’accent sur l’importance de développer un bon jeu collectif. Et l’entraîneur-chef semble sûr de voir son équipe prendre une nouvelle tangente offensive.

« Bien sûr, on compte beaucoup sur Nacho pour marquer des buts, mais je pense qu’on arrive collectivement à déséquilibrer les blocs adverses, mais il faut que non seulement Nacho, mais ceux qui sont impliqués dans l’attaque sentent la possibilité de marquer. »

Mais pour ça, il va falloir que Matteo Mancosu (1 but) et Anthony Jackson-Hamel (2 buts) en donnent plus. À moins qu’on ajoute du renfort en attaque lors de la fenêtre de transfert qui s’ouvre dans une dizaine de jours.

Le cas Fanni

Par ailleurs, Rémi Garde a indiqué jeudi matin qu’il n’y avait pas encore de nouvelles dans le dossier du renouvellement de contrat du défenseur Rod Fanni, dont l’entente vient à échéance vendredi soir à minuit.

Un doute a d’ailleurs plané jeudi matin quand il n’était pas sur le terrain pour la séance d’entraînement.

Il s’est finalement pointé sur la pelouse du Centre Nutrilait au bout d’une heure pour dissiper les doutes.

On le répète, au vu de son apport en première moitié de saison, il est essentiel de prolonger son contrat au moins jusqu’à la fin de la saison.