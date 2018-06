Mondial 2018: Khazri délivre la Tunisie

Wahbi Khazri a offert à la Tunisie son premier succès en Coupe du monde depuis 1978 en inscrivant le but de la victoire face au Panama (2-1), jeudi à Saransk, lors du match entre équipes éliminées du groupe G. Dominateurs, les Aigles de Carthage se sont laissés surprendre par le Panama et un but contre son camp de Yassine Meriah (33e) mais ont fini par renverser la vapeur par Fakhreddine Ben Youssef (51e) et Khazri (66e).

Il s’agit de la première victoire tunisienne dans un Mondial depuis le 3-1 infligé au Mexique il y a 40 ans.