Montréal-Cuba en moins de 30 minutes grâce à un avion supersonique

Auriez-vous l’audace d’embarquer à bord d’un avion qui se déplace à plus de 6000 km/h?

L’idée semble farfelue, mais elle est pourtant dans les plans du constructeur aéronautique Boeing, qui souhaite construire des appareils qui dépassent largement la vitesse du son. La vitesse du son est de 1 224 km/h lorsque la température de l’air est à 20 °C.

L’avionneur pense que cet avion supersonique pourrait vous mener n’importe où dans le monde en une à trois heures, rapporte CNN.

À titre d’exemple, un vol New York vers Londres ne durerait que deux heures... au lieu de sept.

Un autre vol en partance de Montréal vers Cuba prendrait pour sa part moins de 30 minutes!

Selon Boeing, les passagers devraient toutefois subir l’inconfort de la force d’accélération pendant une douzaine de minutes, le temps que l’appareil atteigne sa vitesse de croisière.

Si l’entreprise n’a pas encore déterminé quelles seront les dimensions de l’avion, il serait probablement plus grand qu’un jet d’affaires, mais plus petit qu’un 737.

Il pourrait accueillir entre 20 et 100 passagers et volerait 60 000 pieds plus hauts qu’un appareil traditionnel.

Cette altitude permettrait de maximiser l’efficacité des moteurs, et réduirait la turbulence en raison de la densité de l’air plus faible, précise Wired.

Malheureusement, il faudra être patient avant de voir apparaître cet avion supersonique.

Boeing affirme n’en être qu’à la phase préliminaire de développement, et il faudra attendre entre 20 et 30 ans avant de voir ce type d’appareil voir le jour.