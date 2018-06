Plastiques IPL reçoit un timide accueil à son retour en Bourse

Après huit ans d’absence, le fabricant de produits de plastique IPL était de retour à la Bourse de Toronto, jeudi, mais les investisseurs lui ont réservé un accueil mitigé.

À sa toute première journée de négociation, l’action de Plastiques IPL a clôturé à 13,30 $, soit 1,5 % en deçà du prix de 13,50 $ auquel les titres ont été vendus aux grands investisseurs au cours des dernières semaines.

Peu préoccupés

« Nous ne sommes pas trop préoccupés par le prix de l’action », a néanmoins assuré jeudi le PDG d’IPL, l’Irlandais Alan Walsh, au cours d’un entretien téléphonique avec Le Journal.

Fondée en 1939 par Joseph-Émile Métivier sous le nom d’Industries Provinciales Ltée, IPL a toujours sa principale usine à Saint-Damien-de-Buckland, dans Bellechasse, où travaillent environ 600 personnes.

Depuis 2015, IPL est contrôlée par un groupe irlandais qui a réalisé plusieurs acquisitions dans le secteur du plastique, de sorte que l’entreprise compte désormais plus de 2400 employés travaillant dans des installations situées au Canada, aux États-Unis, en Irlande, au Royaume-Uni et en Chine.

En plus des sceaux, des poubelles et des bacs qui l’ont fait connaître des Québécois, IPL fabrique également des contenants rigides pour produits alimentaires comme les yogourts et les salades.

Photo courtoisie

De Dublin à Montréal

Avec son retour en Bourse, IPL a déménagé son siège social officiel de Dublin à Montréal, mais à peine six personnes y travailleront. Tous les hauts dirigeants de l’entreprise continueront de résider en Irlande. Ceci dit, les réunions du conseil d’administration se tiendront à Montréal, promet IPL. Même si le taux d’imposition est nettement plus faible en Irlande qu’ici, le transfert du siège social au Canada n’aura pas pour effet d’accroître les impôts d’IPL, a soutenu M. Walsh.

« Du point de vue fiscal, nous ne tirions aucun avantage d’être une société irlandaise, a-t-il affirmé. Nous payons nos impôts en fonction du taux en vigueur dans chaque pays où nous sommes présents. »

Grandes ambitions

IPL a un plan de croissance ambitieux : la direction vise une hausse des revenus d’au moins 200 M$ pour atteindre un chiffre d’affaires de plus de 962 M$ d’ici 2021. Pour répondre à la demande du marché, l’entreprise a investi plus de 130 M$ dans ses installations au cours des trois dernières années.

La Caisse de dépôt et placement est le plus important actionnaire d’IPL avec une participation de 28 %, suivie du Fonds de solidarité FTQ avec 6 %.

Revenus d’IPL en 2017

Poubelles et chaudières : 53 %

Contenants alimentaires : 28 %

Bacs de rangement : 16%

Total : 762 M$

Source : Plastiques IPL