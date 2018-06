Québec et Ottawa instaurent une aire protégée de 1000 km2 au large de Gaspé

GASPÉ | Les gouvernements du Canada et du Québec ont annoncé jeudi leur «intention ferme» d’établir une aire marine protégée conjointe située à la pointe est de la Gaspésie, soit celle du Banc-des-Américains.

La nouvelle aire protégée, qui couvre une superficie de 1000 kilomètres carrés, possédera un double statut, soit celui de réserve aquatique, selon la législation du Québec, et celui de zone de protection marine, en vertu de la Loi canadienne sur les océans.

L’aire protégée se situe au large des côtes, plus précisément entre Cap-Gaspé et Cap-d’Espoir. Elle correspond à un haut-fond où se rencontrent les courants de Gaspé et de la Baie des Chaleurs, ce qui en fait un territoire très riche en plancton, et donc vital pour de nombreuses espèces.

«Il est important de maximiser nos efforts afin de faire en sorte que le Québec puisse mieux s’adapter aux impacts des changements climatiques», a expliqué jeudi par communiqué la ministre québécoise de l’Environnement, Isabelle Melançon.

«Pour le gouvernement du Canada, il est important de travailler avec le gouvernement du Québec afin de faire des avancées positives et concrètes vers la conservation de nos zones côtières et marines en protégeant au moins 10 % de la superficie du milieu marin au Canada d’ici 2020», a pour sa part commenté le ministre fédéral des Pêches et des Océans, Dominic LeBlanc.

Les commentaires du public seront pris en considération pour établir la version définitive du règlement qui établira et régira la nouvelle aire marine protégée.

Jeudi, la Société pour la nature et les parcs (SNAP) a accueilli «avec enthousiasme» cette annonce, «un geste qui vient [...] démontrer la détermination des gouvernements du Québec et du Canada à protéger nos espèces marines».

Il s’agit du premier projet visé par l’Entente de collaboration Canada-Québec pour l’établissement d’un réseau d’aires marines protégées au Québec et dans l’estuaire et le golfe du Saint-Laurent.