Shane Bieber toujours invaincu

Le lanceur Shane Bieber a concédé un seul point en six manches, mercredi au Busch Stadium, permettant aux Indians de Cleveland de disposer des Cardinals de St. Louis par la marque de 5-1.

Bieber (3-0) est ainsi demeuré invaincu dans le baseball majeur. La recrue a limité ses rivaux à six coups sûrs et un but sur balles, en plus d’éventer cinq frappeurs.

L’ancien des Blue Jays de Toronto Edwin Encarnacion et Lonnie Chisenhall ont chacun claqué un circuit en solo. Jason Kipnis et Tyler Naquin ont ajouté deux coups sûrs et un point produit à leur fiche respective.

Les meneurs de la section Centrale de la Ligue américaine ont évité le balayage dans leur série de trois parties au Missouri.

Jose Martinez a été à l’origine de l’unique point des favoris locaux. Jack Flaherty (3-3) a alloué quatre points, six frappes en lieu sûr et deux passes gratuites en quatre manches.