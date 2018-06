Pas « tomber enceinte », quand même ? Ne devrait-on pas dire simplement « devenir enceinte » ? Vraiment, il faut croire les ouvrages de référence : en plus de traduire l’idée de chute, le verbe tomber suivi d’un attribut signifie justement « devenir ». Tomber enceinte et tomber amoureux sont des expressions correctes. Comme le sont le plus souvent les plus de 100 autres formes, la plupart du temps très convenables en français, construites autour de tomber : tomber sur la tête ; tomber des nues ; tomber (raide) mort ; tomber dans les pommes ; tomber sur son voisin, etc. Suis-je tombé ou ai-je tombé ? Autrefois, lorsque le verbe tomber était employé intransitivement (c’est-à-dire lorsqu’il n’avait pas de complément d’objet), on pouvait le conjuguer avec l’auxiliaire avoir ou avec l’auxiliaire être ; on privilégiait l’auxiliaire avoir lorsqu’on mettait l’accent sur l’action accomplie et l’auxiliaire être lorsqu’on mettait l’accent sur le résultat de l’action. Aujourd’hui, toutefois, l’emploi de l’auxiliaire avoir est vieilli ; on utilise l’auxiliaire être avec le verbe tomber, employé sans complément d’objet.