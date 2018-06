Un bar à cocktails du Plateau ferme après 10 ans de service

C’est au tour du Bar Le Lab de mettre la clé dans la porte de son local du Plateau-Mont-Royal.

En effet, après 10 ans de loyaux services au coin des rues Rachel Est et de Lanaudière, l’établissement se voit obligé de fermer.

Une publication partagée par Bar Le LAB- Plateau (@barlelab) le 24 Mai 2018 à 5 :46 PDT

C’est avec une longue (peut-être un peu trop même) publication sur les réseaux sociaux que l’un des fondateurs du concept de comptoir à cocktails Le Lab a annoncé la nouvelle. La raison? Il semblerait que les propriétaires de l’immeuble qu’occupait Le Bar ne souhaitent pas renouveler le bail.

Une publication partagée par Bar Le LAB - QDS (@barlelabqds) le 27 Juin 2018 à 8 :51 PDT

Les grands amateurs du Bar Le Lab seront probablement heureux d’apprendre que la deuxième adresse située dans le Quartier des Spectales reste ouverte!

Une publication partagée par Bar Le LAB- Plateau (@barlelab) le 12 Mai 2018 à 2 :59 PDT

Bar Le Lab – QDS

279 rue Sainte-Catherine ouest



