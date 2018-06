Un premier balayage pour les Capitales

Avant d’accueillir la visite des meneurs au classement général que sont les Miners de Sussex County à partir de vendredi soir, les Capitales de Québec ont frappé fort et tôt face aux Stars d’Hollywood, s’imposant 8-4 jeudi soir en conclusion de cette série contre la formation itinérante pour effectuer leur premier coup de balai de la saison devant quelque 1400 amateurs au Stade Canac.

Au lendemain d’une écrasante victoire de 8-0, les Capitales étaient en voie de servir une leçon encore plus redoutable à leurs adversaires - dont l’aventure dans la Ligue Can-Am de baseball indépendant prenait fin avec ce séjour dans la Vieille Capitale - alors qu’ils menaient déjà par huit après trois manches. Notamment l’affaire de Maxx Tissenbaum, qui a expédié l’offrande du partant par-dessus la clôture du champ droit dans ce qui constituait son premier circuit depuis son retour. Le nouveau venu Nick Van Stratten a aussi eu son mot à dire avec un simple productif, un double et un but sur balles.

Menottés en attaque par le partant Arik Sikula, qui n’avait alloué qu’un coup sûr jusque-là, les Stars sont sortis de leur coma en huitième manche en inscrivant quatre points, dont trois à l’aide d’un circuit.

«C’est dommage pour lui, car il a livré toute une performance. On pensait surtout à son match complet et à ce qu’il ne donne pas de point qu’à le retirer [en début de 8e]. Il a embarqué avec 80 lancers», a expliqué le gérant Patrick Scalabrini.

Ce premier balayage tombait à point pour les Capitales à l’aube d’un mois qui s’annonce exigeant sur les terrains étrangers. «On voulait bâtir en confiance pour ce séjour à domicile puisqu’on va jouer beaucoup sur la route en juillet. On commençait à avoir l’air d’une équipe qui n’est pas dans la même ligue», a-t-il renchéri.

Un Québécois sur la butte

Les Capitales ont toutefois ralenti par la suite en plus de faire connaissance avec l’artilleur québécois Philippe Saad, un ancien de Laval, Saguenay et Trois-Rivières dans le circuit junior élite. Saad, qui s’aligne avec les Brewers de Montréal en temps normal dans la Ligue majeure du Québec, a impressionné à ses débuts professionnels avec Hollywood en n’allouant qu’un point mérité sur trois coups sûrs et en éventant cinq frappeurs en quatre manches, blanchissant les locaux à ses trois dernières. Saad avait participé au camp des Aigles au printemps 2017.

«C’était une opportunité pour moi. J’étais un peu nerveux, mais une fois la première manche passée, j’étais plus relaxe et j’ai exécuté. C’était une expérience géniale!» a lancé le natif de Lorraine qui évolue en compagnie de l’ancien receveur des Caps, Jean-Luc Blaquière, chez les Brewers.

Croit-il obtenir une chance au sein de l’un des six clubs réguliers du circuit Wolff? «J’aimerais pouvoir me mériter un poste, mais c’est à eux de décider». Sinon, il sera en action dimanche à Sherbrooke. Scalabrini a d’ailleurs laissé entendre qu’il pourrait faire appel à ses services en cas de besoin. «Il avait l’air d’un lanceur de la Can-Am et il a définitivement la confiance pour jouer dans notre ligue», a souligné l’instructeur-chef.

Serena sacrifié

Le joueur d’utilité Jordan Serena a écopé en raison de l’entrée en scène de Nick Van Stratten, deuxième dans le rôle offensif d’hier, alors qu’il a été libéré par l’organisation québécoise. Serena, 25 ans, ne frappait que pour ,197 depuis le début de la campagne et n’avait obtenu que trois coups sûrs à ses dix précédentes rencontres.

Par ailleurs, Scalabrini était impatient d’en découdre avec la formation de Sussex County pour la première fois de la saison.

Les Miners (27-12) détenaient toujours trois matchs et demi d’avance sur les Québécois (23-15) à la suite des programmes de jeudi.

«Ce sera un beau test alors qu’ils mènent pour la moyenne au bâton (,304) et les buts volés (103). On sait à quoi s’attendre à ce niveau. J’aime dire pour me convaincre qu’ils sont premiers au bâton parce qu’ils n’ont pas affronté Québec!» a lancé en riant Patrick Scalabrini.

Les Miners ont cependant perdu les services de leur as lanceur Tyler Alexander (6-0) au cours des dernières heures, lui qui a signé un contrat avec les Tigres de Quintana Roo dans la Ligue mexicaine (AAA). Et les Capitales seront aussi heureux d’apprendre que l’autre artilleur de leurs futurs adversaires, David Rollins, dont les 68 retraits au bâton représentent un sommet, ne devrait pas être disponible pour grimper sur la butte du Stade Canac puisqu’il a œuvré durant huit manches mercredi soir...

Même si Yordan Manduley et Lazaro Blanco quitteront le 11 juillet en prévision des Jeux d’Amérique centrale et des Caraïbes, les deux Cubains ne pourront accompagner leurs coéquipiers à Sussex les 6-7-8 juillet