Une énergie contagieuse

VICTORIAVILLE | À moins que Marc Bergevin ne fasse l’acquisition d’un joueur de centre de premier plan sur le marché des joueurs autonomes ou via une transaction, Jonathan Drouin et Phillip Danault risquent d’être, de nouveau, les deux premiers centres de l’équipe à l’ouverture de la saison. L’un des deux pourrait retrouver à sa gauche un tout nouvel ailier.

Échangé en retour d’Alex Galchenyuk, le 15 juin, Max Domi semble déjà faire le bonheur des deux Québécois.

« Alex était un bon gars, un bon joueur d’équipe, mais Max va amener une bonne énergie. Il va “fitter” avec le Canadien de Montréal d’aujourd’hui », a lancé Danault.

Pourrait-il « fitter » avec lui ?

« C’est Claude Julien qui va régler cette question. Mais je sais qu’il a une fougue et une énergie assez extraordinaire. J’imagine qu’il a la fougue de son père (Tie), mais avec plus de mains ! » a dit Danault, avec un sourire en coin.

Au moment où le Canadien a annoncé la transaction, les critiques ont plu à l’encontre de Bergevin. Comment pouvait-il sacrifier un attaquant ayant déjà inscrit 30 buts contre un joueur ayant peiné à trouver le fond du filet au cours des deux dernières campagnes ?

« C’est un gars qui aime la pression. Je pense que ça va l’aider de venir à Montréal et d’être dans une ville qui vibre au rythme du hockey, a soutenu Drouin. Son plus gros atout, c’est la façon dont il voit le jeu. Sa vision lui permet d’exécuter de beaux jeux aux moments opportuns. »

Coéquipiers à quelques reprises

L’ancien joueur du Lightning parle en connaissance de cause. Repêchés tous les deux au premier tour de l’encan amateur de 2013, Drouin (3e) et Domi (12e) ont défendu ensemble les couleurs du Canada au Tournoi Ivan-Hlinka au cours de la saison 2012-2013.

« On a joué pendant deux semaines sur le même trio. On voit le jeu de la même façon, on bouge beaucoup la rondelle. Je suis très heureux qu’il vienne ici, a souligné Drouin. C’est un joueur passionné et très déterminé. Tout le monde dit qu’il n’est pas très gros, mais il joue comme s’il était gros. »

Des arguments pour Duclair

Lorsqu’un confrère lui a demandé s’il avait gardé contact avec Domi pendant toutes ces années, Drouin a fait une réponse qui pourrait donner des idées à Marc Bergevin. « Je suis ami avec Anthony Duclair. Puisque Max et lui sont deux bons chums, il est toujours dans les environs lorsque je parle à Antho », a-t-il déclaré.

Duclair faisait partie de cette délégation canadienne. Il fut coéquipier de Drouin lors de deux Défis des moins de 17 ans en plus d’être celui de Domi lors du Championnat du monde junior de 2015.

Or, Duclair deviendra joueur autonome avec compensation dimanche...

« Ce serait le fun (de le voir à Montréal), a convenu Drouin. C’est Marc et la direction qui prennent ce genre de décision, mais Duclair est un bon joueur, doté d’une belle vision. Il a prouvé qu’il était capable de marquer dans cette ligue. Surtout en Arizona, à son année recrue. » Au cours de cette première saison, l’ailier gauche avait inscrit 44 points, dont 20 buts. Depuis, il n’a pu faire mieux que 11 buts.