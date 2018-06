Une recherche d’emploi plus facile que l’on croit

Véronique Demers - 37e AVENUE

Vous êtes en recherche d’emploi et avez envoyé des dizaines et des dizaines de CV comme des bouteilles à la mer, en vain? Il est temps de changer de cap pour enfin procéder à une recherche d’emploi efficace... autrement que par Google : faites de la pub!

« Google ne sert pas vraiment à chercher un emploi, sauf que c’est en train de changer. L’entreprise a déployé récemment une plateforme de recherche d’emploi aux États-Unis, mais qui pas encore arrivée au Canada», indique Nicolas Poirier, travailleur indépendant spécialiste en moteurs de recherche.

«Il s’agit d’abord de se créer un compte publicitaire sur Google Adwords, YouTube ou une page Facebook Pro et de préparer une publicité qui va s’afficher en préroll [qui est diffusée avant la vidéo souhaitée, NDLR]. Pour ce faire, les chercheurs d’emploi ont avantage à faire appel à un expert dans le domaine, pouvant leur fournir des solutions originales dans un temps relativement court... C’est comme essayer de déboucher soi-même sa toilette ou appeler le plombier, il peut y avoir un écart de temps entre les deux pour arriver au résultat final», indique M. Poirier.

Ensuite, selon M. Poirier, la recherche la plus pertinente à faire avec Google serait de trouver les adresses de courriel des ressources humaines d’entreprises où nous voulons travailler, une recherche qui devrait s’avérer facile si l’on se fie à la structure des courriels de l’entreprise. Une fois la liste de courriels établie, il s’agit d’envoyer notre publicité ciblée à ces adresses, donc de s’exposer comme candidat plutôt que de se positionner comme un chercheur d’emploi.

Outre Google, YouTube et Facebook, LinkedIn prend de plus en plus d’importance dans les démarches des chercheurs d’emploi. «Pour la pub, on peut viser seulement des personnes pertinentes. Et côté budget, on ne paie pas tant que les gens n’ont pas cliqué dessus. C’est une méthode que j’utilise moi-même», résume Nicolas Poirier.