BLEAU, Robert



À Rosemère, le 26 juin 2018, à l'âge de 89 ans, est décédé M. Robert Bleau, fils de feu Henri Bleau et de feu Germaine Dyotte.Gardien de but du Royal Junior de Montréal, il fut récipiendaire de la coupe Memorial de 1949.Il laisse dans le deuil ses enfants Carole (feu Paul Desjardins), Danielle (Pierre Papineau), Jacques (Lysbeth LeBescon) et Robert, ses sept petits-enfants et ses douze arrière-petits-enfants, sa soeur Noëlla (André Hamelin), sa conjointe des dernières années Simone et sa famille, neveux et nièces et autres parents et amis.Selon ses volontés, il n'y aura pas d'exposition, ni service religieux. La famille se réunira ensemble à une date ultérieure.