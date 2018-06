5 concerts pour célébrer

Des centaines d’activités se dérouleront aux quatre coins du pays, dimanche, à l’occasion de la fête du Canada. Parmi elles, on compte plusieurs spectacles auxquels le public est invité à assister gratuitement. En voici cinq.

Ottawa

Photo courtoisie

C’est à Ottawa, chaque année, que se déroulent les plus imposantes célébrations de la fête du Canada. Sur la colline du Parlement, à midi et 19 h, le public aura droit à des prestations offertes par Arkells, Lights, Brigitte Boisjoli, Klô Pelgag et Queen Ka, notamment. Au parc Major’s Hill, des artistes comme Charlotte Cardin, Jacobus et La Bronze se produiront aussi sur scène, en soirée.

Photo courtoisie

Longueuil

Photo courtoisie

Cette année, c’est au parc Empire (Greenfield Park) que le public est invité à venir célébrer, en après-midi. À compter de 17 h 30, les activités familiales laisseront place à la musique, avec des prestations offertes par des artistes comme Geneviève Leclerc (20 h) et Matt Lang (21 h 45).

Montréal

De 11 h 30 à 22 h 15, c’est sur le quai Jacques-Cartier que le public est attendu pour prendre part à diverses activités, dimanche, dans le Vieux-Port de Montréal. À compter de 20 h 30, on y présentera plusieurs prestations musicales offertes par des artistes comme H’Sao, Geraldina Mendez et Nomad’Stones.

Laval

Photo courtoisie

Au terme d’une journée dédiée aux familles où jeux gonflables, ateliers et activités sportives seront au rendez-vous, un concert mettant en vedette Fanny Bloom et Claude Bégin sera présenté au Centre de la nature, à compter de 20 h 30.

Sherbrooke

Photo courtoisie

Plusieurs activités auront lieu au parc Jacques-Cartier, et ce, à compter de midi. En après-midi, les plus petits auront droit à un spectacle de Maria Cannelloni (14 h), et en soirée, ce sont les formations Coley (19 h) et The Brooks (21 h) qui monteront sur scène.