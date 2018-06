Toutes les vedettes n'ont d'yeux que pour cette robe révélatrice

Il n'y a pas de doute, la robe transparente semble être la pièce la plus convoitée des célébrités sur les tapis rouges. Certaines l'estiment de scandaleuse, alors que pour d'autres, il s'agit d'une tenue audacieuse qui en révèle beaucoup.

La transparence peut prendre différentes formes et être plus ou moins importante, de quelques découpes géométriques dans le bas d'une robe à l'entièreté du vêtement, il faut être prête à oser.

Voici cinq célébrités qui portent la robe transparente avec style:

1. Bella Hadid

La top de l'heure, Bella Hadid, a été vue avec cet ensemble glamour au lancement de Dior. La robe, constituée de tuiles noires sous lesquelles Bella portait un justaucorps également noir, a été accessoirisée avec des bijoux en diamant, un petit sac Dior rouge vif et des escarpins pointus de la même couleur. Magnifique!

2. Ashley Graham

Pour les Women of the Year Awards, organisés par Harper’s Bazaar, la mannequin a opté pour une robe transparente Marina Rinaldi noire et blanche, parsemée de paillettes argentées. Sublime!

3. Hailey Baldwin

On se souviendra du look de Hailey au Festival de Cannes 2018, alors qu'elle portait une robe à couper le souffle qui «matchait» avec ses cheveux roses. Wow!

Sa tenue en or rose pailleté signée Roberto Cavalli permettait à la mannequin d’exhiber ses magnifiques jambes.

4. Selena Gomez

La chanteuse a elle aussi osé la robe transparente, lors du MET Gala. La tenue, conçue par Coach, a été confectionnée avec des tuiles vintage de couleur crème et des décorations en cristal. Très romantique!

5. Maripier Morin

Lors des Canadian Arts & Fashion Awards, l'animatrice a arboré une robe à filets d'UNTTLD qui dévoilait son dos. On peut voir sur la création des franges noires qui couvrent ses parties intimes et s'étalent jusqu'à ses pieds. Glam à souhait!

