HARDY, Jeannine

(née Fauvel)



Le 26 juin 2018, à l'âge de 92 ans, est décédée Mme Jeannine Fauvel, épouse de feu M. Roland Hardy.Elle laisse dans le deuil, ses enfants Maryse (Jean-Marc), Mario (Louise), Christian (France) et Jocelyn (Guylaine). Elle laisse également dans le deuil ses petits-enfants Amélie, Annie, Marie-Hélène, Marc-Olivier, François, Raphaël et Benoit, ses arrière-petits-enfants Noémie, Coralie, Mathis, Gabriel, Alexis, Éthan et Noah, ses soeurs Rolande et Louise, son frère Gaston, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra vos condoléances au:651, BOUL. LAURIERMcMASTERVILLE, QC J3G 0K5Tél: (450) 467-4780 www.salondemers.comle lundi 2 juillet 2018 dès 12h. Une liturgie de la Parole suivra en la chapelle du complexe à 15h.Au lieu de fleurs, vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.