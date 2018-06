VINCENT, François



Subitement à Saint-Blaise-sur-Richelieu, le 20 juin 2018, à l'âge de 54 ans, est décédé M. François Vincent, conjoint de Mme Sylvie Colleville, fils de Mme Micheline Tourigny et de feu Jean-Jacques Vincent, demeurant à Saint-Blaise-sur-Richelieu, natif de Repentigny.Outre sa conjointe Sylvie, il laisse dans le deuil ses enfants Valérie, Chloé et Audrey (Michaël Kraus); sa mère Micheline (feu Jean-Jacques Vincent); sa grand-mère Gisèle Bouchard (feu Jean-Paul Tourigny); sa soeur Lyne (Mario Turcot); ses neveux Jean-Philippe (Claudia Tremblay) et Sébastien Turcot (Karolyne Beauregard); ses oncles et tantes Luc (Marie-Paule) et Nicole Vincent (Yvon Lamoureux), Claudette (feu Pierre Vincent); sa belle-mère Cécile Cyr (Jacques Rivard); sa belle-soeur Nathalie Colleville, ses cousins et cousines, ainsi que plusieurs autres parents et de nombreux amis.L'hommage à la vie de M. Vincent sera célébrée le lundi 2 juillet 2018 à 17h au:SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, J2X 5P9450-390-1111La famille recevra les témoignages de sympathie à compter de 14h, lundi, journée de la cérémonie au complexe.Un don à la Fondation des maladies du coeur seraient appréciés. Des formulaires seront disponibles au bureau du complexe ou en ligne au www.coeuretavc.capeuvent être transmis via notre site web www.complexehr.com