DE SOUZA, Joan (née McCahey)



À Brossard, le lundi 25 juin 2018, à l'âge de 86 ans, est décédée Mme Joan de Souza (nee McCahey), épouse de feu John de Souza.Elle laisse dans le deuil ses enfants Daphne, Geoff (Lisa) et Craig, ses petits-enfants Pamela et Christopher, ses arrière-petits- enfants Oliver, Annabelle and Bobby. Prédécédée par sa soeur Ann (Mervyn), ses nièces Donna et Jennifer.La famille recevra les condoléances, le lundi 2 juillet 2018 de 18h à 20h. Un service commémoratif aura lieu mardi le 3 juillet 2018 à 10h en la chapelle de la résidence funéraire.RÉSIDENCE FUNÉRAIRECOLLINS CLARKE MACGILLIVRAY WHITE307 RIVERSIDESAINT-LAMBERT, QC J4P 1A7www.dignitequebec.com514-483-1870