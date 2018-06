Amusante et décontractée

En bermudas, camisole et en sandales, seule sur les planches, Pascale Picard a offert une chouette prestation, vendredi après-midi, au Festival de la chanson de Tadoussac.

L’auteure, compositrice et interprète de Québec était de retour au Chapiteau Desjardins, 15 heures, après un premier spectacle présenté jeudi soir.

« Je fais beaucoup de jokes, mais je passe un super beau moment avec vous. Vous me donnez des frissons », a-t-elle laissé tomber, après avoir interprété Smoke and Mirrors, une toute nouvelle chanson qui se retrouvera sur son quatrième album, qui sera lancé le 5 octobre.

Pascale Picard a pigé dans ses trois premiers disques, offert une version française de Smilin’, une reprise de Encore et encore de Francis Cabrel et interprété deux nouveaux titres, avec Smoke and Mirrors et Rock Bottom.

Tous en chœur

Hyper décontractée, la jeune maman a beaucoup communiqué avec la foule, faisant des remarques sur les pleurs de sa fille, qui était présente, et sur le fait qu’elle ne marche pas encore.

« On parlera de ça une autre fois », a-t-elle lancé avant d’entamer Gate 22 de son album Me, Myself and Us.

Elle fera chanter le public durant la portion finale de Raw, après une courte répétition avant le début de la pièce.

« Mettez du cœur. Je vous écoute et je vous juge. Vous êtes fantastiques », a-t-elle lancé, avant de produire un immense sifflement avec sa bouche et ses doigts.

Initiée à l’été 2016, cette formule en solo va très bien à Pascale Picard. Armée d’un naturel tout à fait désarmant, la jeune femme originaire de Québec y semble totalement à l’aise. La suite s’annonce intéressante.

Programmation Samedi

Misses Satchmo (Chapiteau Desjardins) – 14h

Émile Bilodeau (Chapiteau Desjardins) – 16h

Cy (Chapiteau Desjardins) – 18h30

Klô Pelgag (Scène Québecor) – 19h

Julie Aubé (Chapiteau Desjardins) – 20h30

Mononc’ Serge (Site Belle Gueule – Auberge de jeunesse) – 20h30

Tire le Coyote (Scène Québecor) – 22h

Delgrès (Chapiteau Desjardins) – 22h30

Keith Kouna (Salle Bord de l’eau) – Minuit

Qualité Motel (Site Belle Gueule – Café du Fjord)