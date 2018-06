Automobilistes (encore) pris en otage

Trois incidents et un cafouillage ont rendu la vie des automobilistes infernale encore vendredi dans la région de Montréal, provoquant jusqu’à 1 h 30 de pertes de temps.

« J’ai dit à mon patron que je travaillerais de chez moi. Il n’y avait rien à faire pour m’en sortir. On est pris en otage », dit Sylvain Touchette, un résident de Sainte-Martine, en Montérégie.

Il a mis plus d’une heure pour se sortir du bouchon causé par la fermeture du pont Honoré-Mercier.

Déjà amputé de deux voies en raison de travaux, le lien routier a été complètement bloqué vers 7 h en raison d’un appel non fondé pour un colis suspect.

La congestion aurait atteint plus de 13 km sur la Rive-Sud.

Une offre qui a été déclinée 40 minutes plus tard, a confirmé Jonathan Abecassis du transporteur ferroviaire.

Son conjoint et elle étaient immobilisés sur la voie de desserte, attendant patiemment leur tour pour emprunter le chemin de détour. Selon leur estimation, ils auront perdu au moins une heure et 30 minutes à essayer de se sortir de la masse de véhicules, et une bonne centaine de dollars en essence.