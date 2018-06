GRENON, Jean-Luc



De Ste-Anne-des-Plaines, le 26 juin 2018, à l'âge de 88 ans, est décédé M. Jean-Luc Grenon.Il laisse dans le deuil ses frères Philippe, Rémi et Réjean, ses soeurs Agathe et Madeleine, ses beaux-frères, ses belles-soeurs, neveux et nièces.Le défunt sera exposé le lundi 2 juillet de 13h à 15h30 à la:STE-ANNE-DES-PLAINESLes funérailles seront célébrées ce même jour à 16h en la paroisse Ste-Anne.