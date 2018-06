Canicule: des heures prolongées pour les piscines, pataugeoires et jeux d’eau

MONTRÉAL – Les heures d’accès aux piscines, pataugeoires et jeux d’eau des arrondissements de la Ville de Montréal seront prolongées afin de permettre aux citoyens de se rafraîchir alors qu’une canicule s’installe pour quelques jours.

C’est l’une des mesures annoncées vendredi par l'organisation de sécurité civile de l'agglomération de Montréal, qui a déployé son Plan d'intervention en cas de chaleur extrême. Le plan s’appuie sur les recommandations de la direction régionale de santé publique (DRSP) du CIUSSS du Centre-Sud de l'Île-de-Montréal.

Les horaires prolongés des installations aquatiques sont disponibles en ligne (ville.montreal.qc.ca) ou au 311.

Pour ce qui est des villes liées, il suffit de visiter les sites internet de chaque municipalité.

Quelques conseils et suggestions

Il est fortement recommandé de:

- Boire beaucoup d'eau sans attendre d’avoir soif

- Se rafraîchir souvent par une douche ou un bain frais

- Aller dans un endroit climatisé ou frais pendant quelques heures (centres commerciaux, bibliothèques, cinémas, installations d'Espace pour la vie, etc.)

- Limiter les activités physiques

- Porter des vêtements légers

Les personnes vulnérables – âgées et jeunes –, de même que les personnes atteintes de maladies chroniques, comme le diabète ou les maladies cardiovasculaires, respiratoires, rénales et neurologiques, doivent être particulièrement vigilantes, de même que les enfants de 4 ans et moins.

En présence de symptômes, la population peut communiquer avec Info-Santé en composant le 811. En cas d'urgence, appelez le 911. Pour plus de renseignements sur les effets sur la santé, veuillez consulter le site internet de Santé Montréal (https://santemontreal.qc.ca/chaleur/).

La Ville de Montréal invite par ailleurs les citoyens à faire preuve de solidarité envers les personnes vulnérables et les populations itinérantes qui visiteraient les lieux publics climatisés.