Cet hôtel de l’Ontario sera probablement votre coup de coeur de l’été

Si vous aimez les vignobles, les bons restos, les plages et les road trips, vous avez sûrement déjà entendu parler du Prince Edward County.

Et si vous aimez l’art contemporain, les hôtels boutiques vraiment pas comme les autres et les brunchs «de feu», vous connaissez probablement l’hôtel le plus cool qui s’y trouve: le Drake Devonshire.

Vous n’avez pas encore eu l’occasion d’y aller? Chanceux, vous avez un nouveau coup de coeur en vue!

Nikolas Koenig / Drake Devonshire

Nikolas Koenig / Drake Devonshire

Le Drake Devonshire n’est pas complètement nouveau, mais il attire de plus en plus de Torontois et de Montréalais. Il a ouvert ses portes il y a 4 ans au bord du lac Ontario, à Wellington, à environ 4h15 de Montréal.

Pour ceux qui connaissent, il s’agit du petit frère du célèbre Drake Hotel de Toronto, situé sur la rue West Queen West.

Digne de son frangin, l’hôtel Drake Devonshire est rempli d’oeuvres d’art uniques et d’objets originaux et il ne compte qu’un petit nombre de chambres (14).

Une publication partagée par Andy Duncan (@jimmygus) le 22 Juin 2018 à 9 :47 PDT

Une publication partagée par Sylvie Ayotte (@sylvieayotte) le 26 Juin 2018 à 6 :59 PDT

Vous y trouverez un resto avec terrasse au bord de l’eau, une petite plage de galets, un ruisseau bordé de fleurs et plusieurs beaux espaces où flâner.

Nikolas Koenig / Drake Devonshire

Vous n'avez pas besoin d'être un client de l'hôtel pour profiter des lieux: le restaurant et le bar sont ouverts aux passants. Heureusement, car les séjours sur place ne sont pas donnés: les prix des chambres démarrent à 299 $ par nuit et grimpent souvent bien plus haut que ça.

Nikolas Koenig / Drake Devonshire

Nikolas Koenig / Drake Devonshire

Pour ceux qui auraient déjà brunché sur le toit du Drake de Toronto, sachez que c’est son ancienne chef, Alexandra Feswick, qui est désormais aux commandes des cuisines du Drake Devonshire. Elle met les produits des nombreuses fermes environnantes à l’honneur et c’est délicieux.

NIKOLAS KOENIG / DRAKE DEVONSHIRE

Nikolas Koenig / Drake Devonshire

Vous trouverez aussi des bières et vins locaux sur le menu, ce qui est un must dans une région comme le Prince Edward County, où on compte pas moins de 40 vignobles et une bonne douzaine de microbrasseries et cidreries.

Nikolas Koenig / Drake Devonshire

Nikolas Koenig / Drake Devonshire

Dernière chose à savoir: le village de Wellington vit un petit boom depuis l’arrivée de cet hôtel branché. De nouveaux commerces, comme le café Enid Grace ou le bistro The Courage, y ont ouvert leurs portes récemment.

C'est maintenant qu'il faut y aller!

Une publication partagée par • j u l e s w h i s h • (@heyjulesxo) le 19 Juin 2018 à 6 :07 PDT

Une publication partagée par Fergus Heywood (@fheywood) le 18 Juin 2018 à 3 :22 PDT

* N'oubliez pas de réserver au resto du Drake Devonshire, surtout l'été.

Consultez aussi;

Ce motel revampé n'est pas un motel comme les autres et vous devriez vite réserver

Vous êtes toujours en train de planifier votre prochaine esapade? Vous n'êtes pas les seuls; joignez-vous à notre groupe sur Facebook!