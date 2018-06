Cinq nouveaux actes payés aux pharmaciens

Les pharmaciens seront rémunérés pour cinq nouvelles activités cliniques qui pourront être offertes aux clients au cours des prochains mois.

Trois de ces activités étaient déjà autorisées, mais les pharmaciens n’étaient pas payés pour les faire. Ce sera bientôt chose du passé en vertu d’une nouvelle entente entre l’Association québécoise des pharmaciens propriétaires (AQPP) et le gouvernement.

Selon les informations obtenues par Le Journal, les pharmaciens recevront 18,30 $ pour l’administration d’un médicament à des fins d’enseignement. Cela pourrait s’appliquer par exemple à un patient diabétique à qui l’on montre comment s’injecter de l’insuline.

Un pharmacien qui va remplacer un médicament en rupture de stock pourra maintenant réclamer 16,25 $. S’il ajuste la dose d’un médicament pour des raisons de sécurité, il recevra 20,10 $.

À cela s’ajoutent deux nouvelles activités tarifées, soit le suivi des patients en soins palliatifs qui pourra être facturé 30 $ par semaine, et la prise en charge après une hospitalisation pour laquelle un montant forfaitaire de 25 $ sera versé.

Nouvelle rémunération

La nouvelle entente entérinée par 98 % des membres de l’AQPP est une transition vers une toute nouvelle forme de rémunération. Selon nos informations, cette nouvelle façon de payer les pharmaciens entrera en vigueur en 2020.

À terme, on souhaite rémunérer les pharmaciens davantage pour les conseils et services que pour la distribution de médicaments comme c’est le cas présentement.

De nouveaux actes devraient être autorisés. On songe notamment à faire comme en Ontario qui rémunère la révision de médicaments (MedCheck). On veut également maximiser l’utilisation des médicaments en laissant plus de place à la déprescription, c’est-à-dire qu’on veut réduire le nombre de médicaments par patient lorsque c’est possible.

On pourrait aussi revoir les honoraires qui sont versés pour remplir une prescription. Actuellement, le pharmacien reçoit le même montant, qu’il serve un anovulant ou un médicament rare et dispendieux contre le cancer par exemple.

On souhaite moduler les honoraires notamment en tenant compte de la complexité des médicaments. L’entente conclue cette semaine prévoit aussi une légère hausse des honoraires pour remplir les prescriptions, mais pas pour les piluliers qui représentent un important volume des ventes en pharmacie.