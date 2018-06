Comment aider mon frère dans son couple?

J’avais, avec mon unique frère de six ans mon aîné, une relation très étroite. Jeune, il m’avait prise sous son aile pour m’épargner la moindre douleur. Il faut dire que nos parents, occupés par leur carrière respective au moment de mon arrivée surprise, lui avaient quasiment remis entre les mains la charge de prendre soin de moi. Puis un jour, il a fait la connaissance d’une fille qui me l’a volé.

J’avais 18 ans, je traversais une période difficile et je m’accrochais à mon frère comme à une bouée de sauvetage. Il n’en a pas moins décidé de partir avec elle, pour l’épouser deux ans plus tard. Pour être franche, je n’ai jamais aimé cette fille. Elle me le rendait bien, car quand elle a constaté que je tentais de sortir mon frère de ses griffes, elle lui a imposé, pour faire avancer sa carrière à elle, de déménager à Québec.

Dix ans se sont écoulés sans qu’on ne se voit beaucoup. Si ce n’est aux baptêmes de leurs deux enfants et à Noël. Sa femme et moi n’avons jamais eu d’atomes crochus. Alors quand on se rencontre, ça reste froid et superficiel. Mes parents me disent que j’ai tort de la snober, qu’elle est une bonne mère et une bonne épouse, mais pour moi, ça passe pas.

Depuis six mois ils sont revenus vivre à Montréal. Pour renouer avec mon frère, on est allé luncher un midi. Il en a profité pour me faire des confidences et me dire que ça n’allait pas très bien avec sa femme, qu’elle avait pris un break de couple peu avant leur départ de Québec, et qu’il ne savait pas si ce retour à la maison allait durer, tant elle lui faisait la vie dure. Comme il m’a fait promettre de ne pas parler de ça aux parents, je ne peux leur demander conseil pour savoir quoi faire dans les circonstances. C’est pourquoi je vous pose la question : que puis-je faire pour l’aider ? Comment le sortir des griffes d’une femme qui profite de lui ?

Petite sœur inquiète

Cette confidence que vous a faite votre frère ne vous donne pas pour autant le droit de vous mêler de ses affaires. Vous n’êtes pas sa thérapeute conjugale que je sache. Je comprends votre envie de l’aider, mais la meilleure façon de le faire, c’est de lui conseiller de parler de son malaise avec sa femme, d’en fouiller avec elle les raisons et de consulter ensemble s’ils en ressentent le besoin. Pour le reste, contentez-vous d’être une oreille attentive quand il a besoin de déverser le trop-plein. Méfiez-vous aussi de la perception malsaine et peut-être pas méritée que vous avez de cette personne. Votre frère me semble quelqu’un qui aime qu’on profite de lui puisqu’il a remplacé le don de soi qu’il vous faisait à vous pour l’offrir à cette fille. Pour cela, vos parents me semblent l’avoir bien dressé.