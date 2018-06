HAMEL, Laurent



À son domicile, le 15 juin 2018, est décédé à l'âge de 85 ans et 1 mois M. Laurent Hamel, époux de feu Mme Lizanne Houle; fils de feu Mme Florence Carignan et feu M. Antonio Hamel. Il demeurait à McMasterville en Montérégie.Il laisse dans le deuil sa fille Marie-Chantal (Pierre Champagne); ses fils Laurent Jr. (Catherine Truchon), Luc (Mary Ann VanHeuvelen) et Louis (Fanny Truchon); ses petits-enfants Alexandre (Aleks McKinney), Laurence (Phil Geist), Marion, Mélodie, Juliette, Olivier, Audrey, Félix, Nathan et Cédric; son amie, Micheline Roy.Il était le frère de Réjeanne, Raynald, feu Rita, feu Gilberte, feu Huguette, Guy, Monique, Ida, Richard, Pierrette, Gilles, Reine, feu Serge, Francine et le beau-frère de Muriel Chicoine et de feu Normand, Raynald, Serge et feu Gaétan Houle. Sont aussi attristés par son départ plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et de nombreux amis.Les membres de la famille recevront les condoléances à l'église Saint-Matthieu de Beloeil le mardi 3 juillet 2018, de 14h à 15h. Le service religieux suivra à 15h, en l'église Saint-Matthieu de Beloeil.La mise en niche au columbarium Le Repos Saint-François d'Assise, 6893, rue Sherbrooke Est, Montréal aura lieu à une date ultérieure.La direction des funérailles a été confiée à la353 AVENUE CHAPLEAUSAINT-PASCAL, QC G0L 3Y0Renseignements : 418 492-2222Sans frais : 1-800-300-2951Télécopieur : 418 492-7385rf.caron@videotron.cagroupefunerairecaron.com