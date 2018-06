Deux ans après leur rencontre à Montréal, Dennis Quaid et la mannequin québécoise Santa Auzina filent toujours le parfait amour... et sont même de retour en ville. Le couple a été vu au restaurant L’Orignal plus tôt cette semaine.

La belle semble vouloir faire visiter le pays à l’acteur américain, puisqu’elle a partagé un cliché les montrant devant les chutes Niagara lundi dernier.