Festival de jazz J2 : Du chanteur Seal à Snarky Puppy

Hier soir, que ce fut à la salle Wilfrid-Pelletier ainsi qu’au M Telus ( ex Métropolis), le swing était roi sous des formes bien différentes. Après avoir exploré les rivages de la musique soul avec un certain succès, le chanteur britannique Seal

était de retour. Dans une enceinte pleine comme un œuf avec un public qui attendait impatiemment son héros, nous nous serions crûs, sur la « strip » de Las Vegas, quand Frank Sinatra et ses complices hantaient les lieux. Avec une nouveauté discographique qui porte tout simplement le nom de Standards, nous entrions dans un domaine très connu, soit celui de la grande chanson américaine. Avec 18 musiciens, dont une section de cordes, le chanteur avait mis la table, et nous fûmes en partie ravis. Disons-le tout de go, Seal n’est pas Frank Sinatra, et, il lui manque sans contredit le phrasé ainsi que cette façon « crasse » de raconter des histoires, spécialité du « Chairman of The Board ». Mais ne boudons pas notre plaisir ! Pour qui aime les standards joliment interprétés avec un sens du swing certain, plus un orchestre au répondant irréprochable, nous étions au bon endroit. De ce que nous avons vu et entendu, un autre concert attendait sous peu : My Funny Valentine, You Can’t Take That Away From Me et plus encore Luck Be A Lady

rendaient un hommage plus que certain aux studios Capitol ou furent enregistrées en partie ces immortels. Dans le genre bête de scène généreuse, le chanteur Seal fut à la hauteur et sans anicroche.

Snarky Puppy

C’est avec force que la jeune formation de Brooklyn était de retour après un passage des plus remarqué en 2015. Dans un M Telus bondé et bruyant, avec une foule de jeunes admirateurs, tant mieux, nos héros pouvaient s’en donner à cœur joie. Un peu comme les idées musicales du saxophoniste ténor Kamasi Washington, Snarky Puppy recycle intelligemment du matériel déjà existant. Aux claviers qui évoquaient les belles heures du groupe fusion Weather Report, les lignes de basse se situation dans le droit chemin des Marcus Miller et Jamaladeen Tacuma, tandis que le batteur avait certainement du écouter plus d’une fois Billy Cobham. Cette fusion des idées anciennes et plus ou moins modernes attire donc une foule d’adeptes, et c’est tant mieux. Un jour, ils redécouvriront aussi les classiques.

