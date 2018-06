Conflit commercial avec les É-U: jusqu’à 2 milliards $ d’aide fédérale aux industries de l’acier et de l’aluminium

Le Canada vole au secours des producteurs d’aluminium et d’acier du pays et offre une aide qui pourrait atteindre jusqu’à 2 milliards $ pour contrer les effets des tarifs douaniers imposés par les États-Unis, et ce à partir du 1er juillet.

Le ministre du Commerce international François-Philippe Champagne en a fait l’annonce ce midi devant les installations de Rio Tinto Aluminium, à Saguenay.

Cette aide massive est octroyée en réponse au tarif douanier de 10 % imposé par l’administration Trump depuis le 1er juin sur l’aluminium canadien exporté chez nos voisins du Sud.

De ce montant, 900 millions $ de prêts proviendront d’Exportation et développement Canada et 800 millions $ de la Banque de développement du Canada.

Le gouvernement fédéral propose également un financement pouvant atteindre 250 millions $ au Fonds pour l’innovation stratégique.

Ottawa mettra aussi l’assurance-emploi à contribution, en ajoutant 25 millions $ au programme de travail partagé qui offre du soutien aux travailleurs qui doivent réduire leur semaine de travail.

Une somme additionnelle de 50 millions $, versée au moyen de transferts aux provinces, sera mise de l’avant pour la formation.

«Nous ne posons pas ce geste par gaieté de cœur mais parce que c’est nécessaire pour défendre nos industries et nos travailleurs. Les droits de douane imposés par les américains sont contraires aux règles de l’OMC et de l’ALENA. Les mêmes règles que les États-Unis ont contribué à écrire», a indiqué le ministre Champagne ce midi.

Ces tarifs, qui touchent aussi l’Union européenne et le Mexique, touchent particulièrement le Canada, qui a exporté l’an dernier 84 % de sa production d’aluminium.

Une liste des produits américains touchés

Une annonce similaire a été faite simultanément ce midi à Hamilton, en Ontario, pour venir en aide à l’industrie de l’acier, frappée d’une surtaxe de 25 %.

La ministre des Affaires étrangères Chrystia Freeland a aussi faire connaître la liste des produits américains qui seront frappés d’une surtaxe canadienne à compter de dimanche.

Une liste de plus d’une centaine de produits avait été présentée fin mai, mais elle devait être peaufinée au terme d’une période de consultations.

Les produits américains, en plus de l’acier et de l’aluminium, seront ciblés par des surtaxes de 16,6 milliards $, la valeur totale des exportations canadiennes de 2017 touchées par les droits de douane américains.

«Nous ne provoquerons pas d’escalade, et nous ne reculerons pas», a déclaré la ministre Freeland en conférence de presse à l’aciérie Stelco, à Hamilton, en Ontario.

Ottawa agit ainsi en guise de représailles aux surtaxes de 25 % sur l'acier et de 10 % sur l'aluminium canadien imposées le mois dernier par les États-Unis.

L’industrie de l’aluminium emploie plus de 10 000 travailleurs au Canada. Des dix usines de production réparties au pays, neuf se trouvent au Québec.

Plus tôt cette semaine, des représentants des secteurs de l’acier, de l’aluminium et de l’automobile sont venus à Ottawa pour lancer un cri d’alarme, craignant autant des mises à pied que des fermetures d’entreprises.

La valeur des exportations du métal primaire vers les États-Unis représente 5,6 G$ US par année.

Plus de détails à venir...

- Avec Agence QMI