Joueurs autonomes: la chasse s’ouvre

Il y a John Tavares et les autres. Demain, Marc Bergevin et les 30 autres directeurs généraux de la LNH auront comme objectif d’améliorer leur équipe via le marché des joueurs autonomes sans compensation.

Pour reprendre les mots de Bergevin, le 1er juillet reste une date dangereuse où plusieurs mauvais contrats se donnent. L’an dernier, le CH n’a pas frappé de circuit avec les ajouts de Karl Alzner et Ales Hemsky.

Un an plus tard, le Tricolore disposera encore d’un très gros portefeuille pour se lancer dans la guerre de séductions avec 18,6 millions sous le plafond salarial.

« On ne gaspillera pas de l’argent pour gaspiller de l’argent, a dit Bergevin à la veille du repêchage la semaine dernière à Dallas. Nous regarderons toujours nos options pour améliorer l’équipe et c’est bien d’avoir de l’argent de disponible. »

Avec le refus de Tavares de s’entretenir avec Bergevin et les autres hommes de hockey du CH, il n’y a aucun sauveur de disponible sur le marché.

Oui, James van Riemsdyk est l’un des bons marqueurs de la LNH avec ses 36 buts l’an dernier, mais il décrochera le gros lot et un contrat à très long terme. À Montréal, « JVR » ne compterait pas sur un centre comme Auston Matthews pour l’alimenter.

À la position cruciale de centre, Paul Stastny se fera tirer l’oreille par plusieurs équipes. Le fils de Peter, l’ancienne vedette des Nordiques, a encore de l’essence dans le réservoir, mais pas pour cinq ou six ans. Au sein d’une puissance comme les Jets de Winnipeg, il remplissait bien son rôle de deuxième centre. Il n’a pas l’étoffe d’un réel premier centre.

Voici une liste des principaux joueurs de la faible cuvée 2018.

Le gros nom

John Tavares

Centre | Islanders | 27 ans

84 pts (37 b, 47 a) en 82 matchs

Salaire en 2017-2018 : 5,5 millions

Salaire projeté : Plus de 10 millions

Tavares fera sauter la banque, peu importe sa prochaine destination. Lou Lamoriello et Barry Trotz tenteront de le convaincre de rester à Brooklyn. C’est la seule équipe qui peut lui offrir une entente de huit ans. Les Maple Leafs opteraient pour une stratégie différente avec une proposition d’une seule saison, mais au salaire maximum permis de 15,9 millions (20 % du plafond salarial de 79,5 millions).

Les options après Tavares

Paul Stastny

Centre | Jets et Blues | 32 ans

53 pts (16 b, 37 a) en 82 matchs

Salaire en 2017-2018 : 7 millions

Salaire projeté : 5 à 7 millions

Marc Bergevin aimerait attirer Stastny à Montréal, mais la facture sera élevée. Les Jets restent dans la course s’ils peuvent libérer quelques salaires. À Winnipeg, il aurait une chance de graver son nom sur la coupe Stanley, pas à Montréal.

Tyler Bozak

Centre | Maple Leafs | 32 ans

43 pts (11 b, 32 a) en 81 matchs

Salaire en 2017-2018 : 4,2 millions

Salaire projeté : 5 à 6 millions

Bozak a du talent, mais il n’est pas un premier centre. À 32 ans, il entre aussi dans une fenêtre d’âge dangereuse pour un contrat à long terme.

Joe Thornton

Centre | Sharks | 38 ans

36 pts (13 b, 23 a) en 47 matchs

Salaire en 2017-2018 : 8 millions

Salaire projeté : 5 à 6 millions

Le sort de Thornton est probablement lié à celui de Tavares. Si les Sharks ne parviennent pas à s’entendre avec Tavares, « Jumbo Joe » pourrait retourner à San Jose pour une autre saison.

Des centres de profondeur

Jay Beagle

Centre | Capitals | 32 ans

22 pts (7 b, 15 a) en 79 matchs

Salaire en 2017-2018 : 1,75 million

Salaire projeté : 2 millions

Il a gagné la Coupe Stanley avec les Capitals. Il est aimé et respecté de ses coéquipiers. S’il ne reste pas à Washington, il voudra parapher le contrat le plus important de sa carrière. Mais on parle d’un quatrième centre, pas d’un sauveur.

Tomas Plekanec

Centre | CH et Maple Leafs | 35 ans

26 pts (6 b, 20 a) en 77 matchs

Salaire en 2017-2018 : 6 millions

Salaire projeté : 2 à 2,5 millions

Plekanec n’a jamais caché son intention de revenir à Montréal pour y jouer son 1000e match et terminer sa carrière. Bergevin aurait un intérêt envers lui. Le Tchèque est fiable défensivement, mais il est en fin de parcours dans la LNH.

Tobias Rieder

Centre | Kings et Coyotes | 25 ans

25 pts (12 b, 13 a) en 78 matchs

Salaire en 2017-2018 : 2,25 millions

Salaire projeté : 2 à 3 millions

Les Kings ont choisi de ne pas lui offrir une offre qualificative. Il est encore jeune et il a connu deux saisons de plus de 30 points en Arizona. Un centre honnête pour un troisième trio, mais pas une merveille.

Les marqueurs

James van Riemsdyk

Ailier gauche | Maple Leafs | 29 ans

54 pts (36 b, 18 a) en 81 matchs

Salaire en 2017-2018 : 4,25 millions

Salaire projeté : 6 à 8 millions

van Riemsdyk est l’ailier le plus attrayant sur le marché. Il coûtera toutefois cher et il obtiendra un contrat de cinq à sept ans. Il a deux saisons de 30 buts ou plus derrière la cravate. Il serait le meilleur remplaçant possible advenant le départ de Max Pacioretty à Montréal.

James Neal

Ailier droit | Golden Knights | 30 ans

44 pts (25 b, 19 a) en 71 matchs

Salaire en 2017-2018 : 5 millions

Salaire projeté : 5,5 à 7 millions

Neal a participé à la finale de la Coupe Stanley lors des deux dernières saisons, se retrouvant dans le camp des perdants avec les Predators et les Golden Knights. Depuis son entrée dans la LNH en 2008-2009, il a toujours marqué 20 buts ou plus. À 30 ans, il pourrait cependant ralentir.

David Perron

Ailier gauche | Golden Knights | 30 ans

66 pts (16 b, 50 a) en 70 matchs

Salaire en 2017-2018 : 3,75 millions

Salaire projeté : 5 à 7 millions

Perron a franchi le plateau des 60 points pour une première fois. Mais en séries, il n’a marqué qu’un seul but et Gerard Gallant l’a rayé de sa formation lors du 4e match de la finale. À l’été 2016, le CH lui avait proposé un contrat d’une saison.

Rick Nash

Ailier gauche | Bruins et Rangers | 34 ans

34 pts (21 b, 13 a) en 71 matchs

Salaire en 2017-2018 : 7,8 millions

Salaire projeté : 3,5 à 5 millions

Nash traîne la réputation d’un bon marqueur, mais il a beaucoup ralenti avec des saisons de 15, 23 et 21 buts à ses trois dernières années. Les Blue Jackets aimeraient le rapatrier, mais à un salaire décent.

Michael Grabner

Ailier gauche | Devils et Rangers | 30 ans

36 pts (27 b, 9 a) en 80 matchs

Salaire en 2017-2018 : 1,65 million

Salaire projeté : 3 à 5 millions

Grabner est très rapide. Il a marqué 27 buts à ses deux dernières saisons même s’il ne jouait pratiquement pas en supériorité numérique.

Patrick Maroon

Ailier gauche | Devils et Oilers | 30 ans

43 pts (17 b, 26 a) en 74 matchs

Salaire en 2017-2018 : 2 millions

Salaire projeté : 3 à 5 millions

À 6 pi 3 po et 225 livres, Maroon est le typique ailier en puissance. Il n’est toutefois pas une bombe sur patins. La constance n’est pas sa principale qualité.

Thomas Vanek

Ailier droit | B. Jackets et Canucks | 34 ans

56 pts (24 b, 32 a) en 80 matchs

Salaire en 2017-2018 : 2 millions

Salaire projeté : 2 à 4 millions

Vanek n’est pas un maître du jeu défensif, mais il peut encore toucher la cible. Il a accepté des contrats d’une seule saison lors des deux dernières années.

Des défenseurs gauchers

Calvin de Haan

Défenseur | Islanders | 27 ans

12 pts (1 b, 11 a) en 33 matchs

Salaire en 2017-2018 : 3,3 millions

Salaire projeté : 4 à 6 millions

Il y a très peu de bons défenseurs sur le marché. de Haan profitera de cette situation pour obtenir un généreux contrat. Le CH risque de le courtiser dans l’espoir de boucher un trou à la gauche de

Shea Weber.

Thomas Hickey

Défenseur | Islanders | 29 ans

25 pts (5 b, 20 a) en 69 matchs

Salaire en 2017-2018 : 2,2 millions

Salaire projeté : 2,5 à 4 millions

Hickey se retrouve dans une situation semblable à celle de son coéquipier de Haan. Il a terminé au sommet des Islanders avec un dossier de +20, un miracle avec une équipe aussi mauvaise défensivement.

Les paris

Nail Yakupov

Ailier droit | Avalanche | 24 ans

16 pts (9 b, 7 a) en 58 matchs

Salaire en 2017-2018 : 0,875 million

Salaire projeté : Moins d’un million

Un ancien premier de classe du repêchage de 2012, Yakupov n’a jamais pris son envol dans la LNH. À l’époque, les partisans à Montréal auraient aimé que Bergevin le

réunisse à Alex Galchenyuk.

Xavier Ouellet

Défenseur | Red Wings | 24 ans

7 pts (0 b, 7 a) en 45 matchs

Salaire en 2017-2018 : 1,25 million

Salaire projeté : Moins d’un million

Ouellet connaît très bien Joël Bouchard. Les Red Wings ont coupé les ponts avec lui en rachetant la dernière année de son contrat. Il est une option intéressante pour le CH et il ne coûterait pas cher.

Anthony Duclair

Ailier | Blackhawks et Coyotes | 22 ans

23 pts (11 b, 12 a) en 56 matchs

Salaire en 2017-2018 : 1,2 million

Salaire projeté : Moins d’un million

Duclair a déjà joué avec Max Domi au sein d’Équipe Canada junior. À l’image de Ouellet, il aura comme mission de relancer sa carrière.