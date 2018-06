L’amour grâce à Instagram

Le coup de foudre existe. Le patineur de vitesse Charles Hamelin et sa nouvelle amoureuse, l’animatrice Geneviève Tardif, en sont la preuve.

« Ça a tellement cliqué. Cela fait trois mois qu’on est ensemble », annonce le médaillé olympique, croisé au parc du Mont-Royal en compagnie de sa conjointe, mercredi.

« On s’est rencontrés lors d’une entrevue que je faisais avec lui à Planète Techno, sur Explora. On faisait une compétition de jeux vidéo. C’était la première fois qu’on se voyait », raconte la journaliste sportive.

C’est l’athlète olympique qui a fait les premiers pas et depuis le jeune couple enchaîne les projets. Les deux tourtereaux ont même déjà emménagé ensemble.

« Ça s’est fait sur Instagram. Je l’ai DM (envoyé un message privé, NDLR) », confie-t-il en riant.

« Il m’a invitée au championnat de patinage de vitesse et c’est là qu’on a eu notre premier rendez-vous. Depuis on ne s’est pas lâchés. Nos vacances respectives étaient pas mal en même temps, alors on est partis à Hawaï et ensuite à Las Vegas. On bouge beaucoup », renchérit-elle.