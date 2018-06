Le cannabis et votre logement

La légalisation du cannabis sera mise en place en automne 2018 et apporte avec elle certaines inquiétudes. Chez Louer.ca, nous nous sommes renseignés afin que ne soyez pas pris au dépourvu. Que vous soyez locateur ou locataires, soyez bien au courant des lois en place ainsi que de vos droits.

Si vous êtes locateur

Afin d'interdire à vos locataires de fumer dans votre propriété, vous devrez soit modifier le bail en cours ou interdire à partir de tout nouveau bail. Dans le cas premier, l'ajout au bail peut être contesté par le locataire. Dans ce cas, il vous faudra prouver en quoi sert cette modification au bail, en démontrant que fumer du cannabis engendre des problèmes pour les voisins, la santé des autres, ou l'immeuble même.

Il peut être très difficile d'apporter un cas relié à la fumée à la Régie du logement, car il faut prouver que la fumée et la consommation font des dommages méritant un évincement.

Si vous souhaitez apporter une modification au bail, certains délais sont importants à respecter. Il faut envoyer par écrit la modification de 3 à 6 mois précédant la fin du bail, si c'est un bail de 12 mois. Le locataire accepte s'il ne répond pas à la lettre dans les 30 jours suite à sa réception. Il peut ensuite accepter, ou alors contester le changement. Si le changement est refusé, le locataire peut demeurer dans le logement jusqu'à ce que le cas soit apporté à la Régie et que la Régie ait tranché. Elle décidera soit d'appliquer la modification, demandant au locataire de ne pas fumer, ou alors ne pas l'accepter, et le bail sera renouvelé sans la nouvelle clause.

En bref, il est a vous de faire une demande de modification de bail au locataire si vous souhaitez interdire la consommation de cannabis dans votre logement.

Si vous êtes locataire

Vous devez absolument respecter toute clause interdisant de fumer dans la propriété et votre logement. Si aucune clause n'existe, vous pouvez faire à votre guise. Par contre, votre propriétaire peut faire un ajout au bail vous interdisant de fumer du cannabis dans le logement. À ce moment, c'est à vous de répondre que vous contestez le changement (ce qui engendra des démarches avec la Régie du logement) dans les 30 jours suivant la réception de la lettre. Ne pas y répondre indique au propriétaire que vous acceptez la nouvelle clause.

La Régie tranchera sur le sujet, mais cette décision sera soit d'accepter la nouvelle clause au bail et ainsi vous obliger à ne plus fumer, ou alors de rejeter l'addition au bail. Si la Régie ajoute la modification à votre bail et que vous continuez de fumer, vous êtes en danger que le propriétaire procède aux démarches d'évincement.

Même si aucune clause n'existe à cet effet dans votre bail, si votre consommation (que ce soit de cigarette ou de cannabis) nuis à la jouissance des lieux de vos voisins, ceux-ci peuvent porter plainte au propriétaire et vous pouvez ainsi vous retrouvez à devoir chercher un nouveau logement.

Donc, il vaut mieux être vigilants et respecter les clauses de votre bail ainsi que la jouissance des lieux de vos voisins.

