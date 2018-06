Le destin d’une célèbre pâtisserie de Lisbonne dans les mains de Rafael Nadal

Lisbonne | Des habitants de Lisbonne ont lancé un appel à Rafael Nadal pour lui demander de sauver l’une des plus emblématiques pâtisseries de la capitale portugaise, dont l’immeuble a été racheté par un fonds d’investissement détenu en partie par le tennisman espagnol.

« Ne tuez pas nos souvenirs! », clame le collectif cidadanialx dans une lettre ouverte rédigée en espagnol et publiée sur son site jeudi, au lendemain de l’annonce de la fermeture prochaine de la pâtisserie « Suiça », fondée en 1922 et dont la terrasse donnant sur la place du Rossio est un lieu de rendez-vous traditionnel pour des Lisboètes et des touristes.

Rafael Nadal, actuel N.1 mondial, détient une participation dans le fonds d’investissement Mabel Capital qui a acquis en février dernier un ensemble d’immeubles, qui abritent notamment la célèbre pâtisserie, pour 62 millions d’euros.

L’établissement doit fermer ses portes fin août après que les propriétaires aient décidé de mettre un terme au bail de location, a indiqué le gérant de la pâtisserie, Fausto Luis Roxo.

« C’est à la pâtisserie Suiça que se retrouvaient les intellectuels juifs qui, en pleine Seconde Guerre Mondiale, fuyaient l’Europe vers les États-Unis », rappelle le collectif qui s’est adressé à Nadal.

L’établissement, soulignent-il, a connu d’autres clients célèbres, tels que le réalisateur de cinéma Orson Welles, la cantatrice Maria Callas ou le sénateur américain Edward Kennedy.

« Il y a dans ce quartier plusieurs boutiques historiques que la ville ne peut pas se permettre de perdre », ajoutent ces habitants de Lisbonne, disant tout de même avoir espoir que les travaux de rénovation prévus rendront « à cet ensemble historique le lustre qu’il a perdu il y a des décennies ».

Outre la pâtisserie Suiça, de plus en plus d’établissements traditionnels de la capitale sont menacés par la pression d’un marché immobilier en plein essor. Pour aider à préserver ce patrimoine historique, la mairie de Lisbonne a créé un label « boutique historique » qui permet à ces magasins de bénéficier de soutiens financiers pour préserver ou moderniser leur patrimoine, ou encore pour investir dans la promotion.