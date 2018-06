Les riches saveurs de la Louisianne

Le jambalaya, les crevettes, les écrevisses, les BBQ, le maïs, les okras, les piments, la musique, les spectacles et la bonne humeur sont les messages que Zachary Richard souhaite promouvoir de son espace de vie. Il est important, me dit-il, de porter le message de convivialité, de partage et d’accueil que peut avoir le peuple louisianais pour les visiteurs. Cette joie de vivre communicative est l’essence même de son album actuellement en magasin : Gombo. Il sera d’ailleurs en tournée jusqu’à la fin de 2019. Je le rencontre dans le petit restaurant de cuisine africaine, la petite Marmite Africaine à Outremont, puisqu’il y mange lorsqu’il est à Montréal de délicieux plats qui lui rappellent aussi sa maison en Louisiane.

Questionnaire gourmand

Présentez-moi votre accessoire de cuisine fétiche et pourquoi l’avoir choisi.

Photo Fotolia

Depuis des années, j’ai la fameuse poêle en fonte noire de ma maman qui a 96 ans et avec laquelle je lui cuisine de bons petits plats. C’est un outil de cuisine polyvalent, multifonctions. Tu peux tout faire avec ça, c’est presque éternel. D’ailleurs, je m’en sers tout le temps dans mon quotidien.

Avez-vous d’autres accessoires qui vous facilitent la vie dans votre cuisine ?

J’ai une collection de couteaux japonais. C’est lors de mes voyages au Japon que j’ai pu découvrir que la variété de couteaux était incroyable, mais que chacun avait une utilité bien précise et que cela faisait vraiment la différence. Tu ne coupes pas des légumes-racines avec le même couteau que les légumes verts. Et c’est encore plus précis pour couper et travailler les différents poissons. C’est fantastique !

Pour vous, un repas et une soirée parfaite, c’est quoi ?

Photo courtoisie

Recevoir en Louisiane. C’est une marque d’hospitalité, il y a beaucoup de fierté à recevoir du monde à la maison et de gâter ses invités. L’idéal, c’est que ça se passe dehors, dans le jardin, dans la cour ou sur une grande terrasse. En fait, une soirée parfaite, c’est obligatoirement un groupe, un grand groupe, beaucoup de monde, des éclats de rire, du vin, de la bière, à manger, mais surtout à partager... Comme la fameuse dégustation d’écrevisses, c’est presque un rituel.

Essayez-vous vos recettes avant de les servir à vos invités ?

Pas vraiment, on se transmet les recettes traditionnelles, chacun y apporte un peu de sa personnalité, mais en général, bien faire une étouffée d’écrevisses démontre que nous respectons les traditions, surtout pour les puristes des ingrédients simples et savoureux. Moi, par exemple, pourtant qui aime bien la cuisine sans trop la transformer de son origine, j’ajoute un peu de gingembre frais, ça apporte de la vivacité à la préparation.

Racontez-moi la réalisation culinaire dont vous êtes le plus fier.

Lorsque je suis chez moi, en Louisiane, je m’occupe de ma maman et j’adore lui faire plaisir avec des plats simples, mais savoureux. Comme le carré d’agneau et le saumon, que je fais cuire évidemment dans la belle poêle de fonte noire. Sinon, je fais un red snapper grillé avec juste du citron et bien du beurre. D’ailleurs, pour la petite histoire, j’ai chez moi un citronnier, mais ce sont des citrons Meyer. C’est plus parfumé que le citron habituel et ça change le goût, c’est plus rafraîchissant, moins acide qu’un citron habituel. C’est un délice avec le beurre et le poisson grillé... dans ma poêle de fonte.

Dites-nous que vous ratez les choses à l’occasion et qu’il vous est déjà arrivé de servir un plat complètement raté...

Pas vraiment, c’est sûrement déjà arrivé, mais je ne m’en souviens plus ou j’ai zappé cela de ma vie. (Rire)

Meilleure expérience culinaire à vie ?

Un repas mémorable chez Georges Blanc, à Vonnas en France. C’était carrément magique et surtout très impressionnant. Un beau souvenir aussi chez Maison Troisgros à Roanne en France.

Ça sentait quoi chez vous, dans la cuisine, lorsque vous étiez petit ?

Photo Fotolia

Ça sentait l’amour de la cuisine faite avec douceur. Ça sentait les plats mijotés ou grillés. Ça sentait le gumbo et la tarte aux pacanes.

Avez-vous un rêve culinaire ? Par exemple, un resto où vous souhaitez aller, un projet culinaire, un vin rare à déguster... ?

J’aimerais retourner dans les cantines des pêcheurs à La Rochelle en France. C’est Jean-Louis Foulquier, le créateur des Francofolies de La Rochelle qui m’a amené là. Nous avions mangé en toute simplicité, poissons et fruits de mer, avec les pêcheurs. Un moment magique que je rêverais de revivre.

Livre de recettes préféré ?

Take About Good ! de Patrick Mould. J’adore toutes ses recettes... Simples, mais très savoureuses !

Fromage préféré ?

Pas un en particulier, mais lorsque je veux faire une belle dégustation de fromages à la maison, je vais à la Fromagerie Yannick sur la rue Bernard à Montréal. Je me laisse tenter par leurs belles sélections et la confiture de cerises pour les accompagner.

Son carnet d’adresses

Vos restos préférés ?

Photo courtoisie

J’aime bien aller à la Pizzeria NO. 900 sur la rue Bernard, c’est dans mon quartier et c’est bien pratique. Et Brasserie Bernard, pour les mêmes raisons, j’aime bien l’ambiance qui y règne.

Resto préféré pour sortir en tête-à-tête ?

Leméac. J’aime beaucoup ce restaurant qui ne prend pas une ride, c’est toujours bon et les desserts sont très savoureux, comme le fameux pain perdu avec une tonne de caramel.

Resto préféré pour vos sorties en groupe ?

Hawk’s Crawfish à Rayne, en Louisiane. C’est le classique des classiques pour déguster des écrevisses. Ou chez Galatoire’s ou chez Antoine.

Boutique gourmande préférée ?

Poissonnerie New Falero, sur l’avenue du Parc à Montréal. Les poissons et fruits de mer sont impeccables. J’y trouve toujours mon bonheur.

Resto préféré à l’extérieur de Montréal ?

Chez Dupuis à La Nouvelle-Orléans, les grosses huîtres gratinées sont magnifiques. Pascal’s Manale à La Nouvelle-Orléans, aussi. C’est le roi des plats de grosses crevettes. Aussi, le restaurant Chez Galatoire’s, Chez Antoine. Mais, c’est à la maison dans mon petit village que j’aime manger.

Vin préféré ?

Depuis quelques années, j’ai redécouvert la vallée du Rhône, les cornas, les Hermitages, Saint-Joseph, évidemment, les fabuleux côte-rôtie. Une belle région à prix accessible souvent. J’adore Bordeaux aussi, mais parfois inaccessible en prix. Je suis plus rouge que blanc.

Produits culinaires chouchous ?

Photo courtoisie

Assaisonnement cajun Slap Ya Mama de Walker & Sons. J’en ai toujours à ma disposition.

Recette fétiche ?

Gombo, cette influence africaine de la cuisine louisianaise est très importante, ce sont des saveurs, des épices, des préparations qui sont une tradition aussi chez nous. Les gens ne le savent peut-être pas, mais il y a aussi une influence de la cuisine libanaise, les épices y sont bien présentes.

De quoi ne pouvez-vous pas vous passer en cuisine ?

Si je n’ai pas Slap Ya Mama, je me retourne facilement vers le Tabasco, rouge ou vert, c’est impeccable.

Gourmandise coupable ?

Les huîtres de l’île du Prince-Édouard et du Nouveau-Brunswick. J’adore aussi les huîtres fines de claire de Cancale en Bretagne.

Votre style de cuisine préférée ?

La cuisine authentique française, japonaise, indienne... et évidemment, louisianaise !