Logo de la SQDC : original ou juste moche?

La Société québécoise de cannabis (SQDC) a dévoilé son nouveau logo qui a coûté 45 000$...vous en pensez quoi? Au bureau, les avis divergent. Moi je le trouve moyen. Mais celui de l’Ontario est pire. Je préfère celui du Nouveau-Brunswick et de Terre-Neuve-et-Labrador.

Dans l’ensemble, les logos des sociétés provinciales qui vendront du pot manquent de créativité. D’après moi, il y a des joints qui se sont perdus.

On aurait pu demander à Robert Lepage de brainstormer là-dessus un peu, me semble qu’il n’est pas super dans le jus ces temps-ci. Je peux me tromper.

La SQDC explique qu'elle ne voulait pas d'une image attrayante ou commerciale. Bref, si elle voulait envoyer le message que l'État n'a pas vraiment envie de vendre du weed, c'est réussi.

Ontario Cannabis Store

Cannabis Terre-Neuve Labrador

BC Cannabis (Colombie-Britannique)

Logo Cannabis NB

Vous, vous préférez lequel?

Depuis mon retour de vacances, les actualités cannabiques se bousculent! C'est à peine si j'ai eu le temps de cligner des yeux pour aller voir comment le Portugal fumait sont weed.

On a notamment appris récemment que les conseillers ou vendeurs de la SQDC allaient être payés 14$ de l'heure contre 19$ pour un employés de la SAQ.

C’est vraiment pas beaucoup d’argent, surtout quand on considère que les employés devront réussir un examen théorique et se soumettre à une enquête d’habilitation sécuritaire de la Sûreté du Québec.

Mais j’ai l’impression que la Société d’État n’aura pas de difficulté à trouver des candidats. Quand j’avais écrit en mai dernier que la SQDC cherchait à engager 300 personnes, j’ai moi-même reçu des cv.

Un avocat qui avait partagé mon article sur les réseaux sociaux me racontait dernièrement que sa firme avait reçu des cv. Le gars qui écrit les communiqués de presse de la SQDC en reçoit. Bref, y a un vrai buzz. (Je me déteste quand je fais ce genre de jeu de mot).

Mon collègue Pascal Dugas-Bourdon a aussi révélé plusieurs détails sur les lieux des succursales. Montréal en aura 10 en 2019, 4 à Québec, un en Estrie, huit en Montérégie. En 2021, il y en aurait environ 80 au Québec.

On apprend aussi que ce seront des agents de sécurité, et non des employés de la SQDC, qui vérifieront l’âge des clients. Bonjour l’ambiance...

J’ai déjà hâte d’être accueillie par une armoire à glace aussi affable que Drago dans Rocky 4. Ça me rappellera le line-up des Fouf dans les belles années.

Les banques se décoincent (un peu)

Sinon, Aurora a annoncé mardi avoir signé une entente avec la Banque de Montréal pour un prêt de 250 millions $. Pourquoi c’est intéressant? Parce que les grosses banques canadiennes sont hyper frileuses à financer l’industrie du pot.

Les grandes banques américaines ne veulent rien savoir de cette industrie car le cannabis est encore interdit par la loi fédérale américaine.

De petits producteurs québécois me racontaient avoir essuyé une fin de non-recevoir lorsqu’ils ont tenté d’obtenir de l’aide des banques. Investissement Québec a aussi refusé de les aider.

Philippe Depault, fondateur de la compagnie d’accessoires de cannabis Maïtri, m'expliquait cet hiver son parcours du combattant pour obtenir un petit coup de pouce des banques.

«J’ai cogné à toutes les portes de toutes les banques et des services d’aides et de financement possibles, soulignait-il. Je n’ai jamais réussi à avoir un prêt ou une subvention.»

Sa marge de crédit étudiant, celle de sa copine et même celle de sa famille y sont toutes passées.

Sebastien St-Louis le fondateur d’Hydropothecary m’a déjà dit avoir injecté 15 millions $ dans son entreprise avant d’être autorisé à vendre son premier gramme de cannabis thérapeutique.

Sans financement, des producteurs finissent par vendre aux gros joueurs. Ou alors, ils doivent trouver des investisseurs et ces derniers passent parfois par des paradis fiscaux comme je l’ai révélé en janvier avec mon collègue Jean-François Cloutier.

Inutile de préciser que le fait de pouvoir obtenir un prêt, une marge de crédit ou même de pouvoir avoir un compte en banque pour gérer ses revenus de cannabis est primordial pour l’évolution de l’industrie.

Avant Aurora, Canopy Growth avait déjà réussi en janvier dernier a signé une entente d’investissement avec BMO pour 175 M$.

L'exemple de l'Uruguay

En Uruguay où le cannabis a été légalisé en 2013, il était prévu que les pharmacies puissent en vendre. Eh bien, ça a tout de même pris trois ans et demi avant que ça puisse se faire...parce que les banques américaines refusaient de faire affaire avec ces pharmacies ou menaçaient de fermer leur compte.

Sans pouvoir déposer leur argent en banque ou faire des transactions par carte, les pharmacies ne voulaient pas se lancer dans l’aventure. Ça a pris du temps et encore aujourd’hui, la plupart des pharmacies qui acceptent de leur faire sont concentrées dans la capitale Montevideo.

C’est ce qu’avait expliqué Leonardo Costa Franco, ancien directeur de National drug Council of Uruguay, lors de la conférence Legalizing marijuana in Canada qui a eut lieu à l’Université McGill en avril dernier.

Ces pharmacies ont aussi des problèmes d’approvisionnement. Lorsqu’elles reçoivent leur cannabis le lundi, les consommateurs reçoivent une alerte sur le téléphone. Et une longue file d’attente prends forme à l’entrée de la succursale.

«Avec vos hivers si froids, vous ne pouvez pas vous permettre ça», avait blagué M. Costa Franco.

Mon amie, qui veut que je l’appelle Môneeque sur mon blogue, suggérait d’aller visiter l’Uruguay pour tester leur weed. Mais je précise à tous les aspirants touristes du pot qu’il faut avoir la nationalité uruguayenne pour en acheter, car justement, ils voulaient éviter de devenir une destination pour les poteux.

Sorry Mô.