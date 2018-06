Maison symphonique: attachant Jean-Michel Blais

Jean-Michel Blais n’était pas peu fier d’avoir, pour la première fois de sa carrière, une pleine Maison symphonique à ses pieds, vendredi, opportunité que lui offrait le Festival international de jazz de Montréal (FIJM), en programme double avec le compositeur multi-instrumentiste islandais Ólafur Arnalds, à qui on doit notamment la musique de la série britannique «Broadchurch».

Le pianiste de 31 ans a exprimé à plusieurs reprises, avec la candeur d’un petit garçon, les quelques fois où il s’est adressé au public, à quel point il était honoré d’être là, comment il n’aurait jamais osé en rêver, combien il aime le monde.

«J’ai l’impression d’entendre vos cœurs battre», s’est-il extasié à mi-parcours de son mini-concert d’une dizaine de titres.

Teintées d’un humour mignon, ses interventions ont conquis l’assistance chaque fois, tant et si bien que les gens ne voulaient plus le laisser partir à la fin de sa partition.

Blais était d’abord entré en scène avec une désarmante simplicité - sous une salve d’applaudissements qui, elle, n’avait rien de banal - et avait pris place à son piano Bolduc comme s’il était un peu n’importe qui venu tester le bon fonctionnement de l’instrument.

Classique ou DJ

Or, dès que ses doigts se sont mis à caresser les touches, on a bien constaté qu’il s’agissait vraiment de Jean-Michel Blais, jeune sensation de la musique pop-classique qui ragaillardit un peu le genre depuis deux ans en greffant à ses pièces mille autres types de sonorités, dont des effets électroniques, très présents sur son dernier album, lancé au printemps, «Dans ma main», qui suivait l’acclamé «Il», legs de 2016. «Dans ma main» était le principal prétexte à cette visite au FIJM.

Vendredi, tout au long de sa prestation d’un peu plus d’une heure, on avait l’impression d’être tantôt transportés dans une bulle purement classique au gré de ses mains virevoltantes, tantôt connectés à un DJ en transe. Levé de son siège, tête baissée, il joignait gracieux mouvements de doigts devant lui aux coups de pédales pour faire vibrer son «plancher de danse» - ici respectueusement assis et buvant le moindre de ses accords - sur des pistes préenregistrées.

Le mariage des styles était flagrant sur «Igloo», puis sur «Blind», dont il a évoqué l’aspect spirituel (rehaussé par l’échantillonnage de voix de David Attenborough, un «Charles Tisseyre britannique», a illustré Blais), mais encore plus sur la saccadée «A Heartbeat Away» et son extrait de «When I Need You», de Leo Sayer.

De «Nostos», il a raconté comment elle transforme les notes de piano. Puis, s’il a écrit «God(s)», c’était, à l’origine, pour entremêler des chants de religion monothéiste, lui qui juge absurdes les confessions qui revendiquent l’existence d’un seul dieu, a-t-il analysé.

De son côté, tout aussi sympathique, Ólafur Arnalds, flanqué de trois violonistes, une violoncelliste et un batteur, entamait sa part du spectacle au moment d’écrire ces lignes. La vedette islandaise a ramené l’ambiance à la musique de chambre telle qu’on la connaît, dans un éclairage timide, allant jusqu’à la totale pénombre, mais dans une atmosphère telle qu’on se serait crus au cinéma, avec fioritures sonores et scénographiques, qui laissaient présager une superbe expérience dans les minutes à venir.