Montréal: un homme aurait été attaqué par un pitbull dans le secteur Mercier

Un homme aurait été attaqué par un pitbull en début de soirée au coin des rues Curatteau et Hochelaga, dans l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, à Montréal.

Très peu de détails avaient filtré en milieu de soirée du côté du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), alors que des agents rencontraient des témoins et colligeaient de l’information dans le cadre de l'enquête qui a été ouverte.

Il n’a pas été possible d’en savoir plus sur la victime ni sur les blessures qu’elle a subies, sinon qu’il s’agit d’un homme et que l’appel d’urgence a été passé vers 17 h 45.

«On ne connait pas encore les circonstances ayant mené à cet incident. Nous avons déclenché le protocole en matière animale. C’est un service de contrôle animalier municipal qui va décider des démarches entourant l’animal», a dit l’agente Véronique Comtois du SPVM.