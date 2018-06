Noémie Bannes est complètement accro à cette marque de vêtements

Cette semaine, on a eu la chance de fouiller dans la garde-robe de Noémie Bannes, d’OD. Au grand bonheur de tous, elle nous a révélé (presque) tous ses secrets mode afin qu’on puisse recréer ses looks de feu.

De sa paire de jeans préf à ses chaussures les plus chères, en passant par l’article qu’elle possède en plus grande quantité, l’influenceuse nous montre les pièces clés qui font partie intégrante de son style au quotidien.

Sans plus tarder, découvrez la marque de vêtements dont Noémie ne peut se passer.

Pour ceux et celles qui les auraient manquées, revoyez nos capsules On fouille dans la garde-robe de... Livia Martin, Alanis Desilets, Claudia Bouvette, Cindy Cournoyer, Lucie Rhéaume, Alicia Moffet, Ludivine Reding, Laurence Latreille et Camille Felton.

*Pour faire le plein d'inspiration mode et beauté vraiment pas #basic, suivez billie jean sur Instagram et Facebook!